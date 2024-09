Il tunnel dell'orrore: le Idf mostrano dove Hamas ha assassinato i 6 ostaggi

Ascolta ora 00:00 00:00

L'interno del tunnel dove Hamas ha assassinato sei ostaggi israeliani, scavato nelle viscere di Rafah, sotto il quartiere Tel Sultan, è stato mostrato in alcuni video diffusi dall'Idf, le Forze di difesa israeliane impegnate nella localizzazione e nell'eliminazione della rete di tunnel e rifugi sotterranei dove i terroristi jihadisti continuano a nascondersi, e a nascondere ciò che resta degli uomini, delle donne e dei bambini catturati durante i raid del 7 ottobre.

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, è in questi spazi angusti, e polverosi, protetti dal cemento e dall'oscurità che Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat e Almog Sarusi sono stati giustiziati dai loro rapitori il 29 agosto per essere poi individuati dai "cacciatori" dell'Idf, che hanno formato nel corso del tempo unità speciali come la Sayeret Yhalom: forza speciale del genio esperta nella bonifica dei tunnel di Hamas attorno a cui i sta combattendo una "guerra senza fine".

Nei video realizzati e diffusi dell'Idf, dove è lo stesso Daniel Hagari, portavoce della Difesa israeliana ed ex-incursore del Shayetet 13, a calarsi in un pozzo di terra che sprofonda per oltre 20 metri sotto il livella della strada, in mezzo ai palazzi devastati dalle bombe lanciate su Rafah. Lì, nelle profondità di un tunnel "puntellato" dalle sezione di cemento realizzati dagli operai palestinesi, sono sono stati trovati i corpi degli ostaggi, giustiziati prima di essere localizzati dagli israeliani, in uno stretto passaggio lungo 120 metri dove sono rimasti effetti personali, dei rapitori, che secondo l'Idf erano inquadrati Brigata Rafah di Hamas, e delle vittime.

Sottoterra i soldati dell'Idf hanno trovato cibo e attrezzature per consentire ai terroristi di Hamas e ai loro ostaggi di "sopravvivere sottoterra per lunghi periodi, almeno diverse settimane". Ma non è rimasto solo quello.

Hagari, inginocchiato perché nei tunnel l'altezza è inferiore al metro e mezzo, indica il segno di una uccisione: "Qui vedete il loro sangue sul pavimento. Qui vedete i loro ultimi momenti e qui sono stati brutalmente assassinati".