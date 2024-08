Razzi dal Libano e problemi al Gps: l'Iran si prepara ad attaccare

Ascolta ora 00:00 00:00

L’attacco dell’Iran a Israele per vendicare l’uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh potrebbe essere imminente. Secondo quanto riportato dal sito Axios, che ha citato funzionari dell’intelligence americana e israeliana, esso potrebbe avvenire lunedì 5 agosto.

I timori di una possibile rappresaglia sono aumentati dopo che il sito di notizie israeliano Ynet ha segnalato malfunzionamenti delle app di navigazione Gps. Gli utenti nel centro dello Stato ebraico venivano segnalati nella capitale libanese Beirut, esattamente come accaduto nell’aprile scorso in occasione dell’attacco con droni e missili della Repubblica islamica. Intanto, il generale Michael Kurilla, responsabile delle forze Usa nella regione, è giunto nell’area per mobilitare una coalizione internazionale analoga a quella che ha contribuito alla difesa dello Stato ebraico circa quattro mesi fa.

Secondo le fonti sentite da Axios, l’attacco dell’Iran potrebbe avere lo stesso andamento del precedente, ma con una portata più ampia e il coinvolgimento degli Hezbollah. Non è chiaro, però, se si tratterà di un’unica operazione o di due risposte distinte. Nel frattempo, la tensione rimane molto elevata lungo la Linea blu. I terroristi libanesi hanno annunciato di aver lanciato “decine” di razzi Katyusha contro Israele, in risposta agli attacchi delle Idf a Kfar Kela e Deir Syriane, che avrebbero causato il ferimento di civili. Il bombardamento è stato confermato dall’esercito di Tel Aviv che, oltre ad affermare che “ la maggior parte dei razzi è stata intercettata ”, ha esortato i residenti dell’Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi.

Per quanto riguarda gli occidentali presenti in Libano, la Francia si è aggiunta alla lista di Stati che hanno invitato i propri cittadini a lasciare “ il prima possibile ” il Paese dei cedri. In un aggiornamento pubblicato sul sito del ministero degli Esteri di Parigi, viene evidenziata la “ situazione di grande instabilità della sicurezza ” e, “ visti i rischi di escalation militare in Medioriente ”, si esortano i francesi a non recarsi nei territori controllati da Beirut. Nei giorni scorsi, anche Belgio, Norvegia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno rivolto inviti analoghi ai proprio cittadini.

coloro che desiderano lasciare il Libano a prenotare qualsiasi biglietto disponibile, anche se il volo non parte immediatamente o non segue la rotta scelta

ai cittadini statunitensi che scelgono di non lasciare il Libano di preparare piani di emergenza per situazioni di emergenza e di essere pronti a rifugiarsi sul posto per un lungo periodo di tempo

In particolare, l’ ambasciata Usa ha incoraggiato “” e ha raccomandato “”.