L'occupazione di Gaza spacca il governo, salta il gabinetto di guerra: cosa succede in Israele

"Una volta che il governo prenderà le decisioni necessarie, i militari, come hanno fatto finora in tutti i fronti di guerra, attuerà in modo professionale la politica che verrà stabilita. Il mio compito, come ministro della Difesa responsabile dell'Idf, è assicurarmi che ciò avvenga, e così farò". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz durante una visita alla zona cuscinetto tra Gaza e Israele. Ieri, fonti vicine al primo ministro hanno dichiarato che "la decisione è stata presa, si va verso una conquista totale della Striscia. Se questo non va bene al capo di stato maggiore, che si dimetta", mettendo in evidenza lo scontro in atto in particolare tra il capo dell'Idf Eyal Zamir e i ministri di ultradestra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir che vorrebbero annettere la Striscia e reinsediarla.