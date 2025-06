Attacco all'Iran, allerta nelle basi Usa in Italia: ecco dove sono

A quasi 48 ore dall'attacco statunitense contro i siti nucleari in Iran, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito che le basi militari statunitensi presenti in Italia non sono state impiegate per l’operazione. "Non ci risulta alcun utilizzo delle basi italiane", ha dichiarato, escludendo un coinvolgimento diretto nella missione. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, nei giorni precedenti all’attacco, aveva ricordato il quadro normativo che regola la presenza militare americana in Italia. In particolare, si tratta della convenzione bilaterale firmata nel 1951, che prevede l’obbligo per gli Stati Uniti di notificare e giustificare ogni utilizzo "non ordinario" delle basi, e l’autorizzazione preventiva da parte del governo italiano.

Sebbene le strutture non siano state impiegate per l’attacco, il livello di allerta resta elevato. In installazioni chiave come Sigonella e Aviano è stato innalzato lo stato di vigilanza, in previsione di possibili ritorsioni o necessità logistiche. Le basi statunitensi in Italia, del resto, rappresentano un’infrastruttura strategica per operazioni di rifornimento e supporto aereo, grazie alla loro posizione geografica e al livello di integrazione con le forze NATO.

Attualmente, oltre 12.000 militari americani sono dislocati in diverse strutture sparse su tutto il territorio nazionale. Tra le più rilevanti figurano:

Sigonella , in Sicilia, hub fondamentale per l’aviazione USA e principale supporto alla Sesta Flotta nel Mediterraneo; situata tra Catania e l’Etna, è uno snodo logistico fondamentale per le operazioni statunitensi e NATO nel Mediterraneo. La base ospita aerei da pattugliamento marittimo, droni da ricognizione e velivoli da trasporto strategico, grazie a piste lunghe e infrastrutture capaci di supportare missioni a lungo raggio. Sigonella è anche uno dei principali centri per il rifornimento in volo, l’intelligence e il controllo delle operazioni nella regione mediorientale e nordafricana. È considerata una base chiave per eventuali operazioni di emergenza o missioni di deterrenza;

Il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha confermato che tutte le basi stanno operando con la massima attenzione e che finora non sono emerse criticità. In Italia, le installazioni statunitensi come quelle di Sigonella e Aviano hanno visto l’adozione di misure di sicurezza rafforzate, con il supporto delle forze dell’ordine per la sorveglianza delle aree circostanti. L'intero dispositivo resta in stato di elevata prontezza.

In un contesto di crescente tensione mediorientale e con la presenza italiana in teatri sensibili come Iraq e Libano, la postura del governo italiano appare improntata alla

cautela. Roma, pur essendo partner strategico di Washington, mantiene un controllo formale sull’uso delle infrastrutture concesse e intende preservare un equilibrio tra alleanza atlantica e autonomia decisionale nazionale.