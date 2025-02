Onu, gli Usa votano contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Trump: "Con Putin colloqui seri"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dato il via libera a una risoluzione proposta dall'Ucraina, che, nel segnare il terzo anniversario dell'invasione russa, sollecita il ritiro immediato delle forze russe dal territorio ucraino.

Una vittoria per l'Ucraina nel terzo anniversario dell'invasione russa: gli Stati Uniti non sono riusciti a far approvare all'Assemblea generale la propria risoluzione che sollecitava la fine della guerra senza menzionare l'aggressione di Mosca. E l'Assemblea ha approvato una risoluzione ucraina sostenuta dall'Europa che chiedeva alla Russia, invece, di ritirarsi immediatamente dall'Ucraina. Una battuta d'arresto per Trump, anche se dal valore simbolico.

Il documento, sostenuto dagli alleati europei di Kiev, ha ottenuto 93 voti favorevoli, 18 contrari e 65 astensioni. Tra i Paesi che hanno appoggiato la risoluzione figura l'Italia. Sebbene le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale non siano giuridicamente vincolanti, esse rappresentano un indicatore importante dell'orientamento dell'opinione pubblica globale. Rispetto a precedenti risoluzioni, che avevano visto l'approvazione di oltre 140 Stati contro l'aggressione russa e l'annessione di quattro regioni ucraine, il risultato attuale appare meno ampio. La risoluzione ucraina è stata adottata prima che venisse sottoposta al voto la proposta degli Stati Uniti, la quale, nella sua versione iniziale, chiedeva una fine rapida del conflitto, pur senza mai menzionare esplicitamente l'invasione russa del 24 febbraio 2022.

Al centro dell'attenzione, due emendamenti proposti dall'Unione Europea alla risoluzione elaborata dagli Stati Uniti intitolata “Path to Peace”. Sulla prima bozza, la proposta di di aggiungere un nuovo paragrafo: “Riaffermando il proprio impegno alla sovranità, all'indipendenza, all'unità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, estendendosi alle sue acque territoriali”.

Nel secondo, in cui si voleva la sostituzione di “pace duratura tra l'Ucraina e la Federazione Russa” con “pace giusta, duratura e globale tra l'Ucraina e la Federazione Russa, in linea con la Carta delle Nazioni Unite e i principi di uguaglianza sovrana e integrità territoriale degli Stati”.