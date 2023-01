L'Ucraina orientale devastata: le immagini satellitari svelano l'apocalisse

Palazzi distrutti, edifici rasi al suolo e dozzine di crateri a terra causati dal lancio dei missili. È questo il paesaggio apocalittico tra Bakhmout e Soledar, nel Donetsk, in Ucraina orientale, dove infuria da giorni la battaglia tra russi e ucraini. Le immagini satellitari scattate e diffuse da Maxar Tecnologies, in particolare, mostrano la città di Soledar nell'agosto 2022 e la situazione attuale. La differenza è tanto evidente quanto agghiacciante.

La devastazione dell’Ucraina orientale

Gli intensi combattimenti tra l’esercito ucraino e le forze russe nei pressi di Soledar e Bakhmut, sulla linea del fronte orientale dell'Ucraina, hanno trasformato l’Ucraina orientale in un film dell’orrore. Soledar è una città " quasi completamente distrutta ", ma i combattimenti continuano e la linea del fronte orientale " tiene ", ha spiegato il presidente Volodymyr Zelensky.

L'esercito ucraino difende la città di Soledar nonostante una " situazione difficile " sul terreno, ha dichiarato invece il viceministro della Difesa di Kiev, Ganna Maliar, mentre sono ancora in corso combattimenti " accaniti " con le forze russe all'interno e intorno a questa cittadina dell'Ucraina orientale.

" I combattimenti più accaniti e violenti continuano oggi nella zona di Soledar ", ha detto durante una conferenza stampa. " I soldati ucraini si battono senza sosta ", ha quindi concluso Maliar.

#SatelliteImagery from January 7, 2023, reveals thousands of bomb craters in fields and along roads in and around the town of #Bakhmut, #Ukraine. pic.twitter.com/iAwSLzvX4b — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Crateri, morte e distruzione

Le foto satellitari di Maxar Technologies parlano da sole. Le strade sono circondate da decine di fitti crateri, simbolo di una frenetica attività missilistica e di molteplici colpi di cannoni. Sia le forze di Kiev che di Mosca fanno uso dell'artiglieria. Entrambe sono impegnate a distruggere le postazioni nemiche, con l’intenzione anche di compromettere qualsiasi via di comunicazione.

Il prezzo da pagare è altissimo. Secondo gli ucraini, oltre cento soldati russi sarebbero rimasti uccisi nei pressi di Soledar. In particolare, i militari russi sarebbero stati uccisi in un'operazione coordinata di " soldati, artiglieri e lanciarazzi ". La stessa fonte ha annunciato inoltre che Kiev avrebbe utilizzato il sistema missilistico Tochka-U per l'attacco. Il risultato sarebbe di " cento occupanti uccisi, due postazioni di mitragliatrici e due mortai distrutti ".

Additional before (August 1, 2022) and after (January 10, 2023) #satellite imagery of the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.663700, long: 38.091763), showing homes, schools and buildings that have been destroyed from the month’s long battle and artillery exchanges. pic.twitter.com/0JtVReyeBF — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

La battaglia prosegue

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha affermato di non avere conferme in merito alle affermazioni fatte dai russi sulla presunta " cattura " di Soledar.

Ricordiamo che nelle ultime ore il capo del gruppo di mercenari Wagner aveva più volte dichiarato che le sue forze avevano " completamente liberato " la città ucraina orientale, uccidendo circa 500 soldati filo-ucraini. " L'intera città è disseminata di cadaveri di soldati ucraini ", aveva detto il leader Yevgeny Prigozhin.

Anche Zelensky, come detto, ha negato la presa russa di Soledar. " Lo Stato terrorista e i suoi propagandisti stanno cercando di fingere che una parte della nostra città di Soledar - una città che è stata quasi completamente distrutta dagli occupanti - sia presumibilmente una sorta di conquista della Russia ", ha dichiarato Zelensky in un video su Telegram.

" Presentano questo alla loro società in modo tale da sostenere la mobilitazione e dare speranza a coloro che sostengono l'aggressione. Ma i combattimenti continuano. La linea di Donetsk tiene ", ha concluso.