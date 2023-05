Drone abbattuto sopra il palazzo presidenziale: la vendetta russa su Kiev

L’allarme aereo, scattato per segnalare un imminente attacco russo, è durato mezz’ora. Le forze di difesa si sono prontamente attivate e hanno abbattuto la minaccia, che non ha provocato vittime o feriti. L’esercito ucraino ha neutralizzato un drone rilevato nei cieli Kiev prima che l'ospite indesiderato potesse realizzare un attacco contro uno dei tanti bersagli strategici a disposizione. I frammenti del velivolo distrutto hanno generato un incendio in un edificio non residenziale nel distretto di Solomyansk.

Sventato attacco russo su Kiev

L’amministrazione militare della capitale ucraina ha fatto sapere di aver distrutto un drone nemico. "Durante il recente allarme aereo un veicolo aereo senza pilota è stato avvistato sopra la città di Kiev. L'oggetto è stato abbattuto dalle forze della difesa aerea. Non ci sono informazioni su vittime o danni alle abitazioni o alle infrastrutture ", avevano scritto in un primo momento le autorità su Telegram.

Il sindaco Vitali Klitschko ha in seguito specificato, sempre su Telegram, che era scoppiato un incendio nel quartiere residenziale Solomianka, presumibilmente causato dall’abbattimento del drone. " Nel distretto di Solomianka i soccorritori stanno cercando di domare un incendio in un edificio di 4 piani. L'area dell'incendio è di 50 metri quadrati ", ha aggiunto, spiegando che "finora nessuno ha chiesto assistenza medica ". Il sindaco ha inoltre riferito di un incendio anche " su una piccola area di territorio nel distretto di Pechersk a causa della caduta di detriti di drone. Gli edifici sono intatti. Non ci sono vittime ".

Dopo circa mezz'ora, l'allarme aereo diramato a Kiev è rientrato. " Durante l'ultimo allarme aereo, un velivolo senza pilota è stato registrato sopra Kiev. L'oggetto è stato abbattuto dalle forze e dai mezzi di difesa antiaerea ", ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Serhii Popko. " Il drone nemico è stato abbattuto ", ha confermato il capo dello staff presidenziale ucraino Andriy Yermak.

La risposta di Mosca

All’indomani dell’attacco contro il Cremlino, che Mosca ha attribuito a Kiev, la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro la capitale ucraina. Le difese aeree ucraine hanno annunciato di aver abbattuto 18 su 24 droni kamikaze lanciati dalle forze russe in un attacco sferrato prima dell'alba. " Nella capitale le forze russe hanno usato i drone kamikaze Shahed ", ha reso noto l'amministrazione locale, annunciando di aver distrutto tutti i missili e i droni diretti contro la città.

Il comando militare ucraino meridionale ha comunicato che su 15 droni kamikaze Shahed sparati contro la città costiera di Odessa sul Mar Nero, le difese aeree ne hanno distrutti 12. Gli altri tre hanno colpito un complesso universitario. Non ci sono state vittime. Adesso le forze russe hanno cercato di attuare un blitz più leggero su Kiev ma, anche questa volta, il tentativo è stato sventato dalle difese ucraine.

Botta e risposta

Russia e Ucraina, intanto, continuano ad accusarsi a vicenda. " Non c'è dubbio che ci sia il regime di Kiev dietro i tentati atti di terrorismo contro il Cremlino ", ha ribadito il ministero degli Esteri russo, come riporta l'agenzia Ria Novosti. Mosca risponderà all'attacco con droni, " in conformità con la valutazione della minaccia che Kiev ha creato per la leadership della Federazione russa ", aveva anticipato il dicastero, secondo cui le " attività terroristiche e di sovversione stanno aumentando ".