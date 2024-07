"Marea nera di 220 chilometri". Perdita su una petroliera dopo l'attacco degli Houthi

Ascolta ora 00:00 00:00

I ribelli Houthi hanno lanciato un nuovo attacco nel Mar Rosso, le cui conseguenze potrebbero essere molto gravi per l'ecosistema. Lunedì 15 luglio, i terroristi yemeniti hanno colpito la petroliera Chios Lion, battente bandiera liberiana, con un’imbarcazione senza equipaggio. Secondo una Ong specializzata nella protezione ambientali, l’assalto ha provocato una marea nera di 220 chilometri.

“ Mentre in origine era diretta a sud, dopo l'attacco la nave 'Chios Lion' ha virato e si è diretta verso nord, uscendo dall'area minacciata per valutare ulteriormente i danni e indagare su una potenziale fuoriuscita di petrolio ”, ha inizialmente comunicato il Centro congiunto di informazioni marittime del Mar Rosso e del Golfo di Aden. Successivamente, il Ceobs (Conflict and Environment Observatory) ha riferito che immagini del satellite Sentinel-2 dell'Agenzia spaziale europea hanno mostrato una macchia vicino a dove gli Houthi hanno attaccato il vascello, spiegando in un posto su X che essa “ suggerisce che la nave danneggiata ha perdite di petrolio ".

La Chios Lion è stata attaccata a 97 miglia nautiche (circa 180 chilometri) a nord-ovest della città di Hodeida, nello Yemen. La marea nera si sarebbe formata a circa 196 chilometri dal porto controllato dagli Houthi, in un punto che coincide con la zona in cui la petroliera è stata attaccata. Martedì 16 luglio, i ribelli hanno assalito anche la MT Bently I, battente bandiera panamense e di proprietà israeliana, al largo della costa di Al Hudaydah. Secondo il Comando centrale statunitense (Centcom), questa trasportava olio vegetale russo diretto in Cina. Le autorità americane e britanniche, gli equipaggi di entrambe le navi sono al sicuro e non vi sarebbero morti o feriti.

July 15 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed five Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV), three over the Red Sea and two over Houthi-controlled areas of Yemen.



It was determined these… pic.twitter.com/74c1z68ScF — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2024

Dal novembre scorso, gli Houthi hanno dato il via ad una serie di attacchi contro i mercantili nel Mar Rosso per manifestare la loro vicinanza alla causa palestinese. Le loro azioni hanno portato al dispiegamento di due task force internazionali, organizzate nella missione statunitense “Prosperity guardiani” e nell’europea “Aspides”. I raid dei ribelli yemeniti hanno portato ad un calo della navigazione nelle zone a rischio, con diverse compagnie che hanno modificato le rotte delle loro navi per farle passare dal Capo di Buona Speranza. La decisione ha comportato un rallentamento nel commercio marittimo e un aumento dei costi dei beni trasportati.

Nel corso dei mesi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno più voltele postazioni degli Houthi a terra, nel tentativo di distruggere i loro depositi di armi e limitarne le azioni offensive.