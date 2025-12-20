Steel Knight 25: così i Marines testano la guerra del futuro

All’alba del dicembre 2025, il Marine Corps Base Camp Pendleton in California è diventato il teatro di Steel Knight 25, una delle esercitazioni più sofisticate mai condotte dal Corpo dei Marines. L’addestramento ha superato la semplice verifica della capacità di rifornire convogli o mantenere veicoli tattici, trasformandosi in un banco di prova della resilienza operativa e della proiezione di potenza statunitense. In un ambiente dominato da droni da ricognizione, sensori avanzati e missili a lungo raggio, la capacità di mantenere operative unità avanzate e disperse è diventata un elemento fondamentale non solo per il successo tattico, ma anche per la deterrenza strategica.

Cosa sappiamo

Dall’analisi emerge che l’esercitazione ha sperimentato un approccio altamente innovativo al sostegno operativo. I Marines del 1st Marine Logistics Group hanno costruito nodi trincerati e parzialmente interrati, concepiti per resistere a sorveglianza elettronica, attacchi di precisione e munizioni vaganti. Ogni postazione combinava coperture naturali, mimetizzazione multispettrale e dispersione dei materiali, integrando stoccaggio di carburante, munizioni e pezzi di ricambio con supporto sanitario immediato.

Veicoli tattici come il Medium Tactical Vehicle Replacement (MTVR), piattaforma 6x6 con capacità di carico superiore a 15.000 libbre, sospensioni ad assale indipendente e autonomia superiore a 480 km, sono stati schierati in alloggiamenti protetti sotto quota terreno, dotati di parapetti rinforzati, reti mimetiche multispettrali e coperture termiche. Questi rifugi riducono la visibilità ai sensori elettro-ottici e infrarossi nemici, garantendo operazioni continuative anche in presenza di sorveglianza avanzata e attacchi a lungo raggio.

Comando, controllo e mobilità per una resilienza operativa

Un altro elemento chiave dell’esercitazione è stata l’integrazione tra sostegno operativo e comando e controllo. Sistemi digitali avanzati hanno consentito il monitoraggio in tempo reale di convogli, punti di stoccaggio e percorsi alternativi, assicurando rapidità decisionale e capacità di adattamento immediato.

Attraverso rotazioni pianificate delle aree di carico, attivazione di nodi secondari e riallocazione rapida dei mezzi, le unità hanno potuto mantenere un ritmo operativo costante senza esporre i convogli a rischi inutili. Questo modello dimostra come la mobilità dei rifornimenti, combinata con tecniche di mimetizzazione e dispersione, sia oggi un fattore determinante per conservare vantaggio tattico e pressione operativa, anche in teatri saturi di droni e piattaforme ISR.

Una logistica per la deterrenza e la capacità di influenza

Steel Knight 25 traduce in pratica le lezioni dei conflitti contemporanei, in particolare in Ucraina, dove droni FPV, munizioni vaganti e sistemi ISR hanno reso le linee di rifornimento obiettivi prioritari. La capacità dei Marines di garantire operazioni continue e sicure dimostra che il sostegno alle unità avanzate non è più un semplice compito tecnico, ma uno strumento di deterrenza strategica: la resilienza operativa rafforza la credibilità delle forze statunitensi e aumenta la fiducia degli alleati.

Sul piano geopolitico, la possibilità di mantenere infrastrutture operative protette e convogli mobili consente agli Stati Uniti di preservare libertà di azione, proteggere interessi in regioni critiche come l’Indo-Pacifico e l’Europa orientale e ridurre la vulnerabilità a strategie di

. Il sostegno avanzato diventa così un moltiplicatore di potenza, trasformando l’efficienza operativa in un elemento chiave della strategia globale e della capacità di influenzare gli equilibri internazionali.