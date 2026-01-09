Massiccio attacco russo su Kiev: 4 morti e 19 feriti. Mosca: "Colpiti obiettivi strategici con il missile ipersonico Oreshnik"

Continua a piovere fuoco tra Ucraina e Russia. L'esercito di Putin ha condotto un massiccio attacco su Kiev, provocando 4 vittime e il ferimento di altre 19 persone.Il ministero della Difesa di Mosca, inoltre, ha annunciato di aver fatto uso anche del "supermissile" Oreshnik. Bombardata anche la città di Leopoli. Da parte loro, le truppe ucraine hanno preso di mira la regione di Belgorod, con un raid di droni che ha lasciato senza corrente 500mila persone.
Kiev: Russia ha lanciato 242 droni e 36 missili, anche Oreshnik
L'aviazione ucraina ha dichiarato che la Russia ha attaccato l'Ucraina con 242 droni e una combinazione di 36 missili. Ha affermato che è stato utilizzato un missile balistico a medio raggio, probabilmente un Oreshnik. Ha dichiarato che questo missile è stato lanciato dal sito di test di Kasputin Yar nella regione russa di Astrakhan, che si ritiene essere il sito del lanciamissili Oreshnik. La Russia ha confermato di aver utilizzato il nuovo missile balistico Oreshnik insieme ad altre armi.Mosca ha testato per la prima volta l'Oreshnik, che in russo significa noce, per colpire una fabbrica ucraina nel novembre 2024. Putin si è vantato che le testate multiple dell'Oreshnik raggiungono velocità fino a Mach 10 e non possono essere intercettate, e che diverse di esse utilizzate in un attacco convenzionale potrebbero essere devastanti quanto un attacco nucleare. L'Oreshnik può anche trasportare armi nucleari.
Kiev: "La capitale senza luce e acqua, 20 palazzi colpiti"
Kiev è rimasta senza corrente elettrica e acqua dopo i raid russi nella notte che hanno danneggiato 20 palazzi. Lo riferiscono le autorità locali, come riportano i media ucraini.
Mosca: "In Ucraina colpiti fabbriche di droni e siti energetici"
Il ministero della Difesa russo ha detto che durante gli attacchi della scorsa notte sull'Ucraina in cui sono stati impiegati anche i missili Oreshnik "sono stati colpiti gli impianti di produzione di droni utilizzati durante l'attacco terroristico" contro una residenza del presidente russo Vladimir Putin, "nonché le infrastrutture energetiche che garantiscono il funzionamento del complesso militare-industriale ucraino". "Qualsiasi azione terroristica da parte del regime criminale ucraino non resterà impunita", conclude la nota, postata sul canale Telegram del ministero.
Kiev: missile Oreshnik a Leopoli banco di prova per comunità transatlantica
"La Russia afferma di aver utilizzato un missile balistico a raggio intermedio, il cosiddetto 'Oreshnik', contro la regione di Leopoli. Un attacco di questo tipo vicino al confine con l'Ue e la Nato rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del continente europeo e un banco di prova per la comunità transatlantica. Chiediamo risposte forti alle azioni sconsiderate della Russia. Stiamo informando gli Stati Uniti, i partner europei e tutti i paesi e le organizzazioni internazionali sui dettagli di questo pericoloso attacco attraverso i canali diplomatici". Lo scrive su X il ministro ucraino degli Esteri Andrii Sybiha "È assurdo che la Russia cerchi di giustificare questo attacco con il falso "attacco alla residenza di Putin" mai avvenuto. Un'ulteriore prova che Mosca non ha bisogno di vere ragioni per il suo terrore e la sua guerra", aggiunge. "Daremo corso ad un'azione internazionale: una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una riunione del Consiglio Ucraina-Nato, nonché risposte all'interno dell'Ue, del Consiglio d'Europa e dell'Osce", conclude.
Mosca: colpita l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik
La Russia ha colpito "obiettivi strategici" in Ucraina nella notte utilizzando il missile ipersonico Oreshnik, ha annunciato il Ministero della Difesa russo in una nota. Gli attacchi, il cui numero esatto e i cui obiettivi non sono stati specificati, sono stati effettuati "in risposta all'attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev" contro la residenza di Vladimir Putin a fine dicembre, che l'Ucraina sostiene essere una "bugia".
Russia, oltre 500 mila senza elettricità in sei comuni di Belgorod
Oltre 500 mila persone sono senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lo ha annunciato il governatore locale, Viatcheslav Gladkov. "Alle 6 di questa mattina, 556 mila persone di sei comuni sono senza elettricità e quasi lo stesso numero senza riscaldamento", ha scritto su Telegram precisando che circa 200 mila persone sono senza acqua e servizi igienici. La regione di Belgorod confina con la città ucraina di Kharkiv.
Missile balistico ed esplosioni nella notte su Leopoli
La Russia potrebbe aver effettuato un attacco sulla regione ucraina di Leopoli dal poligono di Kapustin Yar, nella regione russa di Astrakhan, dove, secondo informazioni preliminari, è basato il sistema missilistico Oreshnik.Lo ha riferito il colonnello Yurii Ihnat, capo del Dipartimento Comunicazioni del Comando dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate ucraine, in un commento a Ukrainska Pravda, secondo quanto riportato da Ukrinform."Sono probabili i lanci da Kapustin Yar. Rapporti preliminari indicano esplosioni nella regione di Leopoli. Le informazioni sono in fase di chiarimento", ha affermato.L'Aeronautica Militare ha riferito alle 00:43 che "l'8 gennaio 2026, intorno alle 23:30, è stata dichiarata una minaccia missilistica su tutto il territorio ucraino a causa della minaccia di utilizzo da parte del nemico di missili balistici dal poligono di Kapustin Yar. Sono state registrate esplosioni nella regione di Leopoli. Le informazioni sono in fase di chiarimento". Il missile balistico utilizzato per attaccare Leopoli, secondo le ricostruzioni viaggiava a una velocità di 13.000 chilometri orari.
Massiccio attacco russo su Kiev, 4 morti e 19 feriti
A seguito di un attacco russo a Kiev, quattro persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite.Come riportato da Ukrinform, il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko lo ha dichiarato in un post su Telegram."Al momento, sono confermati quattro decessi; 19 persone sono rimaste ferite, di cui 14 sono state ricoverate in ospedale dai medici, mentre le altre hanno ricevuto assistenza sul posto", si legge nel comunicato.Si segnala che una delle vittime era un operatore sanitario. Altri quattro operatori sanitari sono rimasti feriti.Infrastrutture critiche sono state danneggiate. Alcuni quartieri della città stanno subendo interruzioni nella fornitura di elettricità e acqua.
el distretto di Darnytskyi, un drone è caduto nel cortile di un edificio residenziale. Un negozio a un piano nelle vicinanze è stato parzialmente danneggiato, così come i vetri delle finestre di un vicino edificio residenziale di nove piani. Inoltre, la caduta di detriti del drone ha causato incendi in due edifici residenziali e garage.Nel distretto di Desnianskyi, l'impatto di un drone sul tetto di un edificio residenziale di 18 piani ha causato un incendio. Un incendio è scoppiato anche in un edificio residenziale di cinque piani. Un altro edificio di cinque piani ha sviluppato un denso fumo nella tromba delle scale. Inoltre, un centro commerciale e un sanatorio hanno subito danni nel distretto di Desnianskyi.Nel distretto di Dniprovskyi, i detriti del drone sono caduti sul tetto di un edificio non residenziale a un piano. A causa della caduta di detriti, sono scoppiati incendi in un edificio residenziale di 16 piani e in uno residenziale di nove piani. L'onda d'urto ha parzialmente distrutto il tetto di un edificio residenziale di tre piani. Inoltre, i detriti sono caduti su un parco giochi per bambini nel cortile di un edificio residenziale e vicino a un deposito di tram.Nel quartiere Pecherskyi, la caduta di detriti di un drone ha causato la parziale distruzione della facciata di un edificio residenziale di nove piani. Anche un edificio non residenziale a più piani è stato danneggiato.Le squadre di soccorso d'emergenza sono al lavoro in tutte le località.