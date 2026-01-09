Massiccio attacco russo su Kiev: 4 morti e 19 feriti. Mosca: "Colpiti obiettivi strategici con il missile ipersonico Oreshnik"

A seguito di un attacco russo a Kiev, quattro persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite.Come riportato da Ukrinform, il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko lo ha dichiarato in un post su Telegram."Al momento, sono confermati quattro decessi; 19 persone sono rimaste ferite, di cui 14 sono state ricoverate in ospedale dai medici, mentre le altre hanno ricevuto assistenza sul posto", si legge nel comunicato.Si segnala che una delle vittime era un operatore sanitario. Altri quattro operatori sanitari sono rimasti feriti.Infrastrutture critiche sono state danneggiate. Alcuni quartieri della città stanno subendo interruzioni nella fornitura di elettricità e acqua.

el distretto di Darnytskyi, un drone è caduto nel cortile di un edificio residenziale. Un negozio a un piano nelle vicinanze è stato parzialmente danneggiato, così come i vetri delle finestre di un vicino edificio residenziale di nove piani. Inoltre, la caduta di detriti del drone ha causato incendi in due edifici residenziali e garage.Nel distretto di Desnianskyi, l'impatto di un drone sul tetto di un edificio residenziale di 18 piani ha causato un incendio. Un incendio è scoppiato anche in un edificio residenziale di cinque piani. Un altro edificio di cinque piani ha sviluppato un denso fumo nella tromba delle scale. Inoltre, un centro commerciale e un sanatorio hanno subito danni nel distretto di Desnianskyi.Nel distretto di Dniprovskyi, i detriti del drone sono caduti sul tetto di un edificio non residenziale a un piano. A causa della caduta di detriti, sono scoppiati incendi in un edificio residenziale di 16 piani e in uno residenziale di nove piani. L'onda d'urto ha parzialmente distrutto il tetto di un edificio residenziale di tre piani. Inoltre, i detriti sono caduti su un parco giochi per bambini nel cortile di un edificio residenziale e vicino a un deposito di tram.Nel quartiere Pecherskyi, la caduta di detriti di un drone ha causato la parziale distruzione della facciata di un edificio residenziale di nove piani. Anche un edificio non residenziale a più piani è stato danneggiato.Le squadre di soccorso d'emergenza sono al lavoro in tutte le località.