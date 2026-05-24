Massiccio raid di Mosca su Kiev: lanciati 50 missili e 700 droni. Allarme in tutto il Paese per gli Oreshnik

La pace è ancora lontana inUcraina, nonostante le apparenti aperture della Russia. L'esercito di Putin ha bombardato le città del Paese invaso con 50 missili e 700 droni. Le autorità di Kiev hanno riferito di un morto e almeno 44 feriti nella capitale.
Almeno 2 morti in raid russi su Kiev, lanciati 50 missili e 700 droni
Sono almeno due le persone che hanno perso la vita a causa degli attacchi russi notturni condotti don droni e missili su Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina. Secondo il Kyiv Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno.
Attacco russo su Kiev nella notte, un morto e almeno 44 feriti
Le forze russe hanno sferrato un attacco combinato su larga scala con missili e droni contro Kiev e la regione circostante, colpendo edifici residenziali e altre infrastrutture in tutta la capitale. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’attacco ha causato almeno un morto e 44 feriti, come riportato da Ukrainska Pravda. I gruppi di monitoraggio hanno riferito che più di 50 missili russi e oltre 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente Kiev, segnando uno dei più grandi attacchi di massa dell'ultimo anno, riferisce il Kyiv Independent.
Nuove esplosioni a Kiev, colpita una scuola
Una nuova serie di forti esplosioni è stata udita a Kiev nelle prime ore di stamattina da un giornalista dell'AFP presente sul posto. La capitale ucraina era stata presa di mira da missili russi nelle ore precedenti, secondo quanto riferito dalle autorità. "La capitale è attualmente bersaglio di un massiccio attacco missilistico nemico. Rimanete nei rifugi fino a quando l'allerta non sarà revocata!", ha scritto l'esercito ucraino su Telegram. Nella notte è scoppiato un incendio in una scuola di Kiev colpita da un raid aereo russo, ha dichiarato il sindaco. "Un'altra scuola è stata colpita, sempre nel distretto di Shevchenkivsky. È scoppiato un incendio al secondo piano", ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, poco dopo aver segnalato un raid aereo "vicino" a una prima scuola che aveva bloccato l'ingresso a un rifugio dove i residenti si erano rifugiati tra le macerie.
Media, lancio di missili Oreshnik su città vicina a Kiev
Anche la Ukrainska Pravda dà conto dei filmati che circolano su X, e scrive che è "probabile che la Russia abbia colpito la città di Bila Tserkva, nella regione di Kiev, con un missile balistico a medio raggio Oreshnik" anche se "i rappresentanti ufficiali dell'aeronautica militare ucraina e le autorità locali non hanno ancora rilasciato commenti sulla situazione. Non si hanno informazioni sull'entità dei danni o su eventuali vittime civili". Questo attacco, scrive il giornale ucraino, potrebbe essere il terzo caso documentato di utilizzo di questo tipo di armamento da parte delle forze di occupazione russe contro l'Ucraina. La Federazione Russa ha utilizzato per la prima volta l'Oreshnik il 21 novembre 2024, durante un attacco sul Dnepr. La seconda volta, la Russia ha colpito con un missile balistico a medio raggio Oreshnik durante un attacco nella regione di Leopoli il 9 gennaio 2026.
Aeronautica Kiev, allerta in tutta l'Ucraina per missili Oreshnik
È stato dichiarato lo stato di allerta aerea in tutta l'Ucraina a causa della minaccia di utilizzo dei missili Oreshnik. Lo ha riferito l'Aeronautica militare ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Minaccia di utilizzo di missili balistici a medio raggio (Oreshnik)", ha avvertito l'esercito. In precedenza, era stato dichiarato un allarme aereo in tutto il paese dopo che un aereo MiG-31, carico di missili Kinzhal lanciati dall'aria, era stato ripreso mentre decollava in Russia.
Kiev sotto attacco missilistico di massa
"Un attacco missilistico di massa" ha colpito Kiev nelle prime ore di domenica, hanno dichiarato le autorità militari, con i giornalisti dell'AFP che hanno udito forti esplosioni, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo. "La capitale è stata colpita da un attacco missilistico di massa. Sono possibili nuovi lanci. Rimanete nei rifugi!", ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'Amministrazione militare della città di Kiev.