Massiccio raid di Mosca su Kiev: lanciati 50 missili e 700 droni. Allarme in tutto il Paese per gli Oreshnik

Una nuova serie di forti esplosioni è stata udita a Kiev nelle prime ore di stamattina da un giornalista dell'AFP presente sul posto. La capitale ucraina era stata presa di mira da missili russi nelle ore precedenti, secondo quanto riferito dalle autorità. "La capitale è attualmente bersaglio di un massiccio attacco missilistico nemico. Rimanete nei rifugi fino a quando l'allerta non sarà revocata!", ha scritto l'esercito ucraino su Telegram. Nella notte è scoppiato un incendio in una scuola di Kiev colpita da un raid aereo russo, ha dichiarato il sindaco. "Un'altra scuola è stata colpita, sempre nel distretto di Shevchenkivsky. È scoppiato un incendio al secondo piano", ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, poco dopo aver segnalato un raid aereo "vicino" a una prima scuola che aveva bloccato l'ingresso a un rifugio dove i residenti si erano rifugiati tra le macerie.