Un messaggio chiaro ai cancri del mondo

L'America ha fatto quello che non solo Israele ma l'Occidente tutto si aspettava facesse. Il segnale è chiaro e forte e non riguarda soltanto l'Iran: le democrazie non staranno più inermi nei confronti di chi le minaccia. La discesa in campo degli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Iran segna una svolta nella geopolitica che va ben oltre l'esito di quel conflitto e di quella porzione del mondo per due motivi in particolare. Il primo è che le ambizioni egemoniche degli ayatollah iraniani sul mondo islamico subiscono un altolà probabilmente irreversibile; la seconda è che chi immaginava che l'America avesse rinunciato a svolgere il suo ruolo di gendarme del mondo deve ricredersi. Quello che è successo ieri notte in Iran potrebbe ripetersi ovunque, se a qualcuno venisse in mente di mettere a rischio le nostre libertà come ha più volte fatto l'Iran. Il quale ieri ha avuto il coraggio di appellarsi al mondo per la «grave violazione del diritto internazionale» compiuta dagli americani. È incredibile come possa parlare di regole condivise da rispettare un Paese come l'Iran, che non ha alcun rispetto per i diritti umani dei suoi cittadini, che non fa mistero di sostenere i terroristi di Hamas e di Hezbollah, che finanzia i guerriglieri Houthi responsabili degli attentati nel Mar Rosso al commercio mondiale e che ha più volte minacciato di voler cancellare dalla terra lo Stato di Israele. La determinazione e la forza militare dimostrate dagli Stati Uniti non lasciano molti spazi a repliche o a reazioni scomposte e le tiepide e formali reazioni di Mosca e Pechino, alleati dell'Iran, fanno intendere che non c'è al momento intenzione di allargare il conflitto, ma di trovare soluzioni diplomatiche. Ma non illudiamoci, difficile pensare che nel breve-medio periodo non ci saranno conseguenze e ricadute.

Ci sono momenti, questo è uno di questi, in cui c'è solo una cosa da fare: scegliere da che parte stare e sapere che ogni scelta comporta un prezzo da pagare. Sostenere l'inverso vuol dire essere complici di Putin, di Hamas, degli ayatollah e di tutti i cancri del mondo che da oggi devono abbassare arie e pretese.