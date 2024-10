Missili russi su Odessa, colpito il porto. Almeno 6 morti

Ascolta ora 00:00 00:00

Missili russi sul porto di Odessa, al momento si contano 6 morti e sei feriti. Un'imbarcazione civile battente bandiera panamense è stata danneggiata. Si tratta della terza nave straniera attaccata dalla Russia negli ultimi quattro giorni. Lo riporta Ukrainska Pravda. Già nei giorni scorsi Odessa, ma non solo, come accade dall'inizio della guerra, era finita nel mirino delle forze di Putin, che nella notte tra il 7 e l'8 ottobre ha lanciato 19 droni e due missili balistici Kinzhal.

Lo Stato Maggiore rileva che la distruzione della base di stoccaggio dei droni Shahed ridurrà "significativamente" la capacità dei russi di terrorizzare i civili nelle città e nei villaggi ucraini.

Tutti e 19 i droni sono stati abbattuti. La difesa aerea era operativa nelle regioni di Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnitsa e Ternopil. Come ha affermato su Telegram il governatore regionale di Odessa, Oleh Kiper, l'attacco ha provocato un incendio in un edificio residenziale e in un'impresa. Stavolta, invece, la difesa non ha funzionato e i missili sono riusciti a penetrare nel territorio ucraino. " Tutte le vittime sono ucraine. Attualmente i feriti ricevono assistenza medica, cinque sono in gravi condizioni ", ha dichiarato il Vice Primo Ministro per la ricostruzione dell'Ucraina, Alexey Kuleba.

Poco prima, le forze ucraine hanno attaccato una struttura deposito di munizioni e base droni nei pressi dell'insediamento di Oktyabrsky, nel territorio russo di Krasnodar. Lo Stato Maggiore rileva che la distruzione della base di stoccaggio dei droni Shahed ridurrà "significativamente" la capacità dei russi di terrorizzare i civili nelle città e nei villaggi ucraini.

