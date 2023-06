Il monito di Kuleba: "L'Ucraina è pronta a resistere per anni"

"Gli ucraini sono pronti a resistere anni" : è perentorio Dmytro Kuleba. Intervenuto ai microfoni di "Otto e mezzo" su La7, il ministro degli Esteri ucraino si è soffermato sulla straordinaria resistenza del popolo nella guerra contro l'invasione russa e il messaggio è chiaro, Kiev non mollerà mai. Anche se non mancano le difficoltà per quanto concerne la controffensiva, il capo della diplomazia di Zelensky ha sottolineato: "Ci vuole tempo per sminare i campi minati dai russi".

Uno dei grandi interrogativi è legato alla durata del conflitto e anche in questo caso Kuleba non ha utilizzato troppi giri di parole, il concetto è chiaro: "Voglio dire una cosa e voglio che lo sappiano tutti gli italiani. Abbiamo fatto un sondaggio in Ucraina e abbiamo chiesto: 'Per quanto tempo siete disposti a combattere per difendere l'Ucraina?'. La risposta è stata chiara. Il 58% degli ucraini è disposto ad attendere anni prima di mollare le armi". Anche per questo motivo, ha aggiunto, la controffensiva sta procedendo più lentamente del previsto: "Ma dall'inizio dell'operazione non c'è stato un giorno in cui non siamo avanzati".

Un altro dossier molto caldo è l'ingresso di Kiev nella Nato. L'82% degli ucraini vogliono entrare a fare parte dell'Alleanza Atlantica, ha rimarcato Kuleba: "È vero, le decisioni vengono assunte nell'alleanza con il sistema del consenso. L'Ucraina ora è un asso nella manica, non una zavorra per la Nato. Noi siamo pronti a ospitare le truppe Nato. L'adesione, ovviamente, non potrà avvenire durante la guerra". L'Ucraina merita un invito nella Nato, ha proseguito: "E diventeremo membro Nato dopo la fine del conflitto. Nessuno può pensare che la Nato non voglia l'Ucraina".