Mosca: "Abbattuti 221 droni ucraini nella notte". Asse Varsavia-Kiev contro la minaccia russa | Diretta

"Dormo sonni tranquilli, l'operazione di difesa ha funzionato perfettamente. Se quella dei droni è stata una provocazione, i russi hanno avuto la dimostrazione che siamo capaci di proteggere i nostri cieli". Lo spiega al Messaggero l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato dopo lo sconfinamento dei droni russi in Polonia. "Io direi che non siamo vicini a un terza guerra mondiale. Siamo di fronte a un evento con i connotati di una crisi, sì delicata, ma che ha dimostrato chiaramente come il nostro dispositivo di difesa funzioni - evidenzia -. Non ritengo che si sia trattato di un evento deliberato: non è nell'interesse di nessuno". Per quanto riguarda le intenzioni dei russi "le possibilità sono diverse: potrebbe essere stato un test sulla nostra reattività, cosa che accade di frequente nel Nord dell'Alleanza, in Islanda o nei Paesi baltici, dove registriamo sconfinamenti e avvicinamenti quotidiani - sottolinea -. Non escludo comunque che possa essere stato un errore nella gestione dello sciame di droni. Oppure è il risultato di interferenze volute nell'ambito della guerra elettronica che hanno alterato le rotte". Al momento i droni vengono abbattuti con l'uso degli F35 ma l'Alleanza "sta studiando sistemi più reattivi, efficaci ed economici. Adattandoli alla mutabilità della minaccia - spiega -. C'è spazio per migliorare, con sistemi più efficaci, più reattivi e meno costosi". La difesa europea dal 2022 è migliorata "molto. Abbiamo adeguato le capacità studiando sul campo le lezioni e gli investimenti sono cresciuti Le nazioni hanno preso coscienza della necessità di mantenere un vantaggio tecnologico", certo ci sono delle arre da "potenziare" come "la difesa aerea integrata, la sorveglianza dello spettro elettromagnetico e soprattutto le scorte di munizioni, che in un conflitto convenzionale si consumano enormemente - conclude -. La sfida sarà bilanciare capacità convenzionali e nuove tecnologie nei domini cyber, spaziale e guerra cognitivo".