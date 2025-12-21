Mosca: "Modifiche di Ue e Kiev al piano Usa compromettono le possibilità di un accordo". L'Eliseo: "Organizziamo incontro Putin-Macron"

Proseguono i negoziati a Miami tra Usa e Russia sul futuro dell'Ucraina. L'inviato del Cremlino Dimitriev li ha definiti "costruttivi", ma ulteriori dettagli emergeranno solo alla conclusione degli incontri.Intanto, da Mosca fanno sapere che le modifiche al piano di pace di Trump attuate da Unione europea e Kiev possono compromettere le possibilità di un accordo, e al contempo è stata fatta un'apertura a un possibile incontro tra Macron e Putin.
Eliseo: bene che Putin senta Macron, si organizza nei prossimi giornì
L'Eliseo considera "benvenuto" il fatto che il presidente russo Vladimir Putin sia pronto a parlare con il presidente francese Emmanuel Macron e afferma che deciderà "nei prossimi giorni" i termini nei quali ciò possa accadere.
Peskov: "Putin pronto al dialogo con Macron"
Il presidente russo Vladimir Putin è "pronto al dialogo" con il suo omologo francese Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato nella notte tra sabato e domenica il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, all'agenzia russa Ria Novosti. "Lui (Macron) ha detto di essere pronto a parlare con Putin. È probabilmente molto importante ricordare ciò che il presidente ha detto durante la sua conferenza stampa annuale di venerdì scorso: ha espresso la sua disponibilità a dialogare con Macron", ha spiegato Peskov. I negoziatori ucraini, europei e americani si trovano questo fine settimana a Miami, in Florida, per i colloqui guidati da Steve Witkoff, inviato speciale di Donald Trump, e Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti. Anche l'inviato russo Kirill Dmitriev è a Miami.
Mosca, Kiev tenta di interrompere negoziati
Kiev "sta tentando di interrompere i colloqui di pace per risolvere la crisi ucraina attaccando con droni navi mercantili e imbarcazioni senza pilota nel Mar Nero". Lo ha dichiarato Yuri Pilipson, direttore del Secondo Dipartimento Europeo del Ministero degli Esteri russo, in un'intervista alla Tass."Le incursioni del regime di Kiev nel Mar Nero mirano chiaramente a ostacolare il laborioso lavoro svolto per trovare soluzioni reciprocamente accettabili alla crisi ucraina e a ostacolare il progresso del processo negoziale, il cui successo è di particolare interesse per Ankara", ha affermato il diplomatico. Pilipson ha inoltre sottolineato che i periodici attacchi delle Forze armate ucraine alle infrastrutture energetiche e portuali "non solo danneggiano gli interessi economici dei paesi del Mar Nero, ma scuotono anche i mercati energetici globali".
Mosca, modifiche Kiev e Ue a piano di pace compromettono possibilità accordi
Secondo il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov le modifiche che chel'Europa e Kiev stanno cercando di includere nel piano di pace per l'Ucraina non favoriscono il raggiungimento di una pace duratura. "Sono più che certo che le disposizioni che gli europei, insieme agli ucraini, hanno introdotto e stanno tentando di introdurre violano chiaramente i documenti e compromettono la possibilità di raggiungere una pace a lungo termine", ha detto Ushakov.
Kiev, neutralizzati 75 droni su 97 lanciati dalla Russia
Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 75 dei 97 droni lanciati dalla Russia in un attacco notturno iniziato sabato sera. Lo riporta Ukrinform, che cita l'Aeronautica Militare delle Forze Armate ucraine su Telegram.A partire dalle 18 di sabato 20 dicembre, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 97 droni d'attacco di tipo Shahed, Gerbera e altri modelli, lanciati da direzioni di Millerovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk (Federazione Russa), Hvardiiske e Chauda (Crimea temporaneamente occupata). Circa 60 di questi erano droni di tipo Shahed.L'attacco aereo è stato respinto da aerei, truppe missilistiche antiaeree, unità di guerra elettronica e unità di sistemi senza pilota, nonché da gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa ucraine.Secondo i dati preliminari, alle 8.30 di domenica 21 dicembre, le difese aeree hanno abbattuto o bloccato 75 droni sopra l'Ucraina settentrionale, meridionale, occidentale e orientale.Sono stati registrati colpi da parte di 19 droni d'attacco in otto località, oltre alla caduta di detriti in una località.
Mosca, ipotesi trilaterale con Usa e Ucraina non in considerazione
L'ipotesi di mantenere un incontro trilaterale tra rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev sul conflitto in Ucraina "non è finora stata discussa seriamente e non è al momento presa in considerazione": lo ha affermato a giornalisti Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo, citato dalla Tass.
Tajani: "Nel decreto aiuti ai civili ci saranno anche le armi"
Nel decreto Ucraina "ci saranno soprattutto aiuti civili, certo. Ma anche armi". Lo dice in una intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Abbiamo sempre espresso molti dubbi sulla base giuridica dell'utilizzo degli asset congelati, la Banca centrale europea ha espresso parere contrario, e non credo che senta la pressione di Trump - afferma - Vogliamo solo evitare il rischio di ricevere una condanna da parte della Corte di Giustizia in caso di contestazione: sarebbe uno schiaffone dalla Russia ai difensori dello Stato di diritto".Per il decreto Ucraina "si parla prevalentemente di aiuti civili, che serviranno alla popolazione per non diventare vittima del 'generale invernò, che rischia di fiaccare l'Ucraina più delle armi russe. Putin ha colpito le centrali idroelettriche, dove nasce l'energia anche per la popolazione e su questo vogliamo lavorare. Poi si potranno inviare anche armi, ma la prima preoccupazione è questa, perché i russi vogliono fiaccare la resistenza del popolo ucraino, più che quello delle forze armate ucraine, visto che grandi successi non ne hanno avuti". "In questi anni la Russia ha conquistato, compresa la Crimea che già aveva, il 19,3% totale del territorio ucraino, con centinaia di migliaia di morti, quindi non è stato un grande successo militare", evidenzia spiegando che nel testo ci saranno "per forza" anche le armi.
Media, soldati di Kiev si sono arresi a forze armate russe
Tredici militari ucraini della 119esima Brigata di Difesa Territoriale Separata si sono arresi alle Forze Armate russe vicino a Vysokoye, nell'oblast' di Sumy. Lo hanno riferito alla Tass le agenzie di sicurezza russe."Nella direzione di Sumy, durante l'avanzata dei nostri combattenti nella zona di Vysokoye, il nemico ha subito perdite significative, con 13 militari della 119a Brigata di difesa territoriale separata delle Forze armate ucraine catturati, tra cui un comandante di compagnia", ha affermato la fonte dell'agenzia.
Dmitriev: "Deep State cerca di provocare Terza guerra mondiale"
"Il Deep State sta tentando di provocare la Terza Guerra Mondiale fomentando una "paranoia anti-russa" in tutto il Regno Unito e nell'Unione Europea. È la posizione, riportata dalla Tass, di Kirill Dmitriev, rappresentante speciale della Russia e Direttore del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), commentando una dichiarazione della Direttrice dell'Intelligence Nazionale statunitense, Tulsi Gabbard.Gabbard aveva precedentemente smentito le indiscrezioni dei media secondo cui la Russia avrebbe intenzione di assumere il controllo dell'intero territorio dell'Ucraina e di altre ex repubbliche sovietiche. Il 20 dicembre ha pubblicato un articolo in merito su X."Gabbard è brillante non solo per aver documentato le origini della bufala russa con Obama e Biden, ma anche per aver smascherato la macchina guerrafondaia dello Stato profondo che cerca di provocare la Terza Guerra Mondiale alimentando la paranoia anti-russa nel Regno Unito e nell'UE. La ragione conta: ripristinare la sanità mentale, la pace e la sicurezza", ha scritto su X.Il 19 dicembre, il presidente russo Vladimir Putin, commentando le dichiarazioni aggressive dei politici occidentali alla conferenza "Year in Review", ha espresso sorpresa per le dichiarazioni del Segretario generale della Nato Mark Rutte sui preparativi per la guerra con la Russia. Putin ha consigliato a Rutte di leggere la Strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che "non identifica la Russia come un nemico".
Kiev, raid russo danneggia infrastruttura civile nella regione di Rivne
Un'infrastruttura civile è stata danneggiata nella regione di Rivne a seguito di un attacco russo. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'Ova di Rivne, Oleksandr Koval, scrive Ukrinform. "A seguito di un attacco aereo nemico, un'infrastruttura civile è stata danneggiata. Non si è verificato alcun incendio. Uno degli operai è rimasto lievemente ferito. Gli è stata fornita assistenza medica sul posto", si legge. Sul posto stanno lavorando rappresentanti delle Forze di sicurezza e di difesa , nonché altre strutture, si specifica.