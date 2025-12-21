Mosca: "Modifiche di Ue e Kiev al piano Usa compromettono le possibilità di un accordo". L'Eliseo: "Organizziamo incontro Putin-Macron"

Nel decreto Ucraina "ci saranno soprattutto aiuti civili, certo. Ma anche armi". Lo dice in una intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Abbiamo sempre espresso molti dubbi sulla base giuridica dell'utilizzo degli asset congelati, la Banca centrale europea ha espresso parere contrario, e non credo che senta la pressione di Trump - afferma - Vogliamo solo evitare il rischio di ricevere una condanna da parte della Corte di Giustizia in caso di contestazione: sarebbe uno schiaffone dalla Russia ai difensori dello Stato di diritto".Per il decreto Ucraina "si parla prevalentemente di aiuti civili, che serviranno alla popolazione per non diventare vittima del 'generale invernò, che rischia di fiaccare l'Ucraina più delle armi russe. Putin ha colpito le centrali idroelettriche, dove nasce l'energia anche per la popolazione e su questo vogliamo lavorare. Poi si potranno inviare anche armi, ma la prima preoccupazione è questa, perché i russi vogliono fiaccare la resistenza del popolo ucraino, più che quello delle forze armate ucraine, visto che grandi successi non ne hanno avuti". "In questi anni la Russia ha conquistato, compresa la Crimea che già aveva, il 19,3% totale del territorio ucraino, con centinaia di migliaia di morti, quindi non è stato un grande successo militare", evidenzia spiegando che nel testo ci saranno "per forza" anche le armi.