Mosca testa il missile a propulsione nucleare Burevestnik. Putin: "Arma senza eguali"

Nella notte tra sabato e domenica un attcco russo ha colpito la capitale dell'Ucraina, Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitscko su Telegram, 3 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite, tra cui 6 bambini. Secondo l'Aeronautica Militare ucraina - come riprta Rbc Ukraine - un gruppo di droni d'attacco si stava dirigendo verso Kiev intorno alle 2.23. Pochi minuti dopo, è stato dichiarato un allarme antiaereo nella capitale.A partire dalle 2.30 circa, esplosioni e attività di difesa aerea sono state ripetutamente udite in città. Tre quartieri di Kiev, Dniprovskyi, Desnianskyi e Darnytskyi, sono stati colpiti.Le finestre di edifici residenziali e di un asilo sono state danneggiate e i rapporti hanno anche menzionato la distruzione di un negozio e di altre strutture.