Mosca testa il missile a propulsione nucleare Burevestnik. Putin: "Arma senza eguali"

La Russia accelera sul fronte ucraino. Nelle ultime ore, il Capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov ha comunicato a Vladimir Putin l’accerchiamento delle truppe di Kiev a Krasnoarmeysk, Dimitrov e Kupyansk, oltre alla conquista del 70% di Vovchansk.Contestualmente, Mosca ha confermato il successo del test del missile a propulsione nucleare Burevestnik, in volo per 15 ore su 14mila chilometri, definito da Putin “senza eguali al mondo”. Kiev, intanto, subisce nuovi bombardamenti con vittime nella capitale.
Mosca, circondate forze armate Kiev a Krasnoarmeysk e Dimitrov
Forze Armate russe hanno completato l'accerchiamento delle Forze Armate ucraine nell'area di Krasnoarmeysk e Dimitrov, dove sono dislocati 31 battaglioni ucraini. Lo ha annunciato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov, durante un rapporto al presidente russo Vladimir Putin.
Mosca, truppe russe hanno circondato città di Kupyansk
"La città di Kupyansk è stata circondata in direzione del Gruppo di Forze Ovest. Nel frattempo, i distaccamenti d'assalto della 68a Divisione Fucilieri Motorizzata della 6a Armata, dopo aver effettuato una manovra di aggiramento, hanno catturato i valichi nemici sul fiume Oskol a sud della città", ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore Generale. Valery Gerasimov in un rapporto inviato al presidente russo Vladimir Putin, che è anche Comandante in capo supremo, come riporta la Tass.
Capo Stato maggiore Mosca, 21 ottobre testato missile Burevestnik
Lo scorso 21 ottobre il missile a propulsione nucleare Burevestnik è rimasto in volo per circa 15 ore, coprendo 14.000 chilometri. Lo ha riferito il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov, in un rapporto al Presidente russo Vladimir Putin."Il test è stato condotto il 21 ottobre. Un missile a propulsione nucleare è stato lanciato per diverse ore, coprendo una distanza di 14.000 km e contando. Il missile è rimasto in aria per circa 15 ore e contando", ha detto Gerasimov il quale ha sottolineato che durante il volo sono state completate tutte le manovre verticali e orizzontali richieste, "dimostrando così le sue elevate capacità di aggirare i sistemi antimissile e di difesa aerea".
Putin, Forze armate russe poseguano nell'operazione militare
"I comandanti dei gruppi di truppe devono continuare a svolgere l'operazione militare speciale in conformità con il piano elaborato dallo Stato maggiore delle Forze armate". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante una riunione, come riferisce la Tass.
Putin: "Non esiste al mondo missile analogo al Burevestinik"
Il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik "non ha eguali al mondo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante una visita al posto di comando del gruppo di forze congiunte, come riferisce la Tass."Ho un rapporto dell'industria e le valutazioni del Ministero della Difesa sono generalmente note. Dopotutto, si tratta di un prodotto unico, diverso da qualsiasi altro al mondo", ha affermato Putin."Ricordo vividamente quando annunciammo che stavamo sviluppando un'arma del genere. Persino specialisti altamente qualificati mi dissero che, sì, era un obiettivo valido e meritevole, ma irrealizzabile nel prossimo futuro. Questa era l'opinione di specialisti altamente qualificati, lo ripeto", ha aggiunto.
Mosca, liberato oltre il 70% di Vovchansk
Le truppe russe hanno liberato oltre il 70% della città di Volchansk. Lo ha annunciato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe in un rapporto al presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Tass. "Nelle ultime due settimane, il gruppo di truppe Sever ha avanzato con successo nella parte meridionale di Volchansk; finora è stato liberato più del 70% della città", ha affermato Gerasimov.
Nella notte attacco russo su Kiev, 3 morti
Nella notte tra sabato e domenica un attcco russo ha colpito la capitale dell'Ucraina, Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitscko su Telegram, 3 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite, tra cui 6 bambini. Secondo l'Aeronautica Militare ucraina - come riprta Rbc Ukraine - un gruppo di droni d'attacco si stava dirigendo verso Kiev intorno alle 2.23. Pochi minuti dopo, è stato dichiarato un allarme antiaereo nella capitale.A partire dalle 2.30 circa, esplosioni e attività di difesa aerea sono state ripetutamente udite in città. Tre quartieri di Kiev, Dniprovskyi, Desnianskyi e Darnytskyi, sono stati colpiti.Le finestre di edifici residenziali e di un asilo sono state danneggiate e i rapporti hanno anche menzionato la distruzione di un negozio e di altre strutture.