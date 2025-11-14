Nella notte pesante attacco russo su Kiev

A seguito dell'attacco russo della notte a Kiev è morta una persona e il numero dei feriti è salito a 24.Lo ha riferito il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina , come riportato da Ukrinform. "A Kiev, una persona è morta e almeno 15 sono rimaste ferite a seguito dell'attacco russo. Più di 40 persone sono state salvate dalle unità del Servizio di emergenza statale", si legge in un primo rapporto diffuso nella notte. La Kmva ha poi riferito che il numero dei feriti dell'attacco nemico è salito a 24 persone, tra cui un bambino.