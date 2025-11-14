Nella notte pesante attacco russo su Kiev

Notte di fuoco a Kiev.La Russia ha sferrato un massiccio attacco con i droni, causando incendi e danni a edifici in otto quartieri della capitale. Caccia e droni russi in azione anche sulle cittàdi Kharkiv, Sumy e Odessa. A Kiev si registra una persona morta e almeno 24 ferite, tra cui un bambino
Ucraina, dichiarata l'allerta aerea
Nella capitale e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato lo stato di allerta aerea. Come riporta Ukrinform, l'amministrazione militare della città di Kiev ha riferito la notizia su Telegram ."A Kiev è stato dichiarato l'allerta aerea a causa della minaccia di utilizzo di missili balistici", si legge nel rapporto.
Massiccio attacco coi droni su Kiev
A seguito dell'attacco russo della notte a Kiev è morta una persona e il numero dei feriti è salito a 24.Lo ha riferito il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina , come riportato da Ukrinform. "A Kiev, una persona è morta e almeno 15 sono rimaste ferite a seguito dell'attacco russo. Più di 40 persone sono state salvate dalle unità del Servizio di emergenza statale", si legge in un primo rapporto diffuso nella notte. La Kmva ha poi riferito che il numero dei feriti dell'attacco nemico è salito a 24 persone, tra cui un bambino.
Esplosioni nella capitale ucraina
Diverse esplosioni sono state segnalate nella capitale a partire dalle 00.45 ora locale, secondo testimoni. Il sindaco Vitali Klitschko riferisce che i detriti di un drone hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani nel quartiere Dniprovskiy. Un incendio è stato segnalato anche in un palazzo di quello di Podilskyi. Interruzioni di corrente vengono segnalate in diversi quartieri della città. L'Aeronautica militare ucraina parla di decine di droni che stanno prendendo di mira le regioni centrali, meridionali e orientali del Paese. Decine di missili da crociera e balistici sono stati lanciati verso l'Ucraina, viene aggiunto. Sono stati emessi allarmi antiaerei per l'intero Paese