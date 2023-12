Netanyahu a Biden: “La guerra continua fino a raggiungere gli obiettivi”

Una telefonata è intercorsa tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu in questa antivigilia natalizia di guerra sul fronte mediorientale. La Casa Bianca riporta che i due leader hanno avuto una lunga e cordiale interlocuzione sugli ultimi avvenimenti in corso per la guerra tra Gaza e Israele. Una versione confermata anche dall'ufficio di Netanyahu, che ha sottolineato come da parte del premier israeliano ci sia stata la rimarcazione del fatto che lo Stato ebraico " continuerà la guerra fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi ". Il principale, come già dichiarato in più di un'occasione, è l'eliminazione di Hamas e di tutti i suoi vertici. Ma prima, come priorità massima, lo Stato ebraico vuole riportare a casa vivi gli ostaggi ancora nelle mani del gruppo terroristico dallo scorso 7 ottobre.

Inoltre, da parte di Israele c'è stato " Apprezzamento per la posizione degli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza " Onu, in riferimento alla posizione adottata da Washington per evitare l'adozione di una richiesta vincolante dell'esecutivo Onu per un cessate il fuoco a Gaza. Nei giorni scorsi da parte di Hamas c'è stato un rifiuto a una tregua di una settimana in cambio di 40 ostaggi proposta da Israele: la Palestina chiede uno stop per tutte le ostilità e non si accontenta di una tregua, quindi la guerra procede con tutto il suo carico di morte e di terrore. " Ho avuto una lunga conversazione con Netanyahu oggi, è stata una conversazione privata. Non ho chiesto il cessate il fuoco ", ha dichiarato Biden.