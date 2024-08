"Non sono così idiota". Quel retroscena di Musk sul cybertruck a Kadyrov

Ascolta ora 00:00 00:00

Due giorni fa avevamo dato la notizia da queste colonne di un inquietante dono fatto dal magnate di Tesla, Elon Musk, al "macellaio di Grozny" Ramzan Kadyrov. Si trattava nello specifico di un cybertruck elettrico, dalle caratteristiche che lo rendono indistruttibile.

A trarre in inganno, apparentemente, la stampa internazionale, era stato il video pubblicato dallo stesso dittatore ceceno che aveva mostrato l'avenieristico mezzo "aggiornato" con una mitragliatrice. Nel bizzarro girato, Kadyrov ringraziava Musk per il dono e lo invitava in Cecenia in visita "di Stato". Non solo, ma quest'ultimo aveva anche aggiunto che il mezzo sarebbe stato presto inviato al fronte in Ucraina, poiché potenzialmente utile per i suoi uomini al soldo Cybertruck o di Mosca.

Tanto che era bastato per crederci: del resto, essendo la Cecenia colpita da sanzioni occidentali, sarebbe stato difficile credere a un acquisto "autonomo" da parte del leader ceceno. Per questa ragione, dunque, la narrazione del regalo era sembrata credibile. Del resto, Musk non sarebbe nuovo a colpi di testa e di scena, soprattutto alla luce dell'influenza che, come magnate tecnologico, sta avendo nel warfare contemporaneo.

Oggi, poi, la smentita. Il magnate miliardario ha negato di aver regalato un cybertruck a Kadyrov, che sabato aveva diffuso un video in cui, al volante del pick-up elettrico con tanto di mitragliatrice montata a bordo, ringraziava il fondatore di Tesla per il "regalo". "Sei davvero così idiota da pensare che io abbia donato un cybertruck a un generale russo?" ha scritto Musk su X, rispondendo a un commento dell'editorialista americano Seth Abramson. "Un altro esempio di quanto mentono i media tradizionali", ha aggiunto.

La vicenda, a ogni modo, continua a non apparire chiara. Se su X, Musk sottolinea in diversi post quanto l'Ai e simili possano ingannare, il video in questione era stato pubblicato proprio dai social di Kadyrov. Politico ha provato a interpellare Tesla e i suoi uffici commerciali,ma senza ricevere risposta.

A questo punto resta da chiarire il perché la singolare scelta di Kadyrov, alla luce del fatto che la donazione non sarebbe mai avvenuta. Qualora, invece, il video fosse falso, ci sarebbe da chiedersi a quale scopo il dittatore ceceno lo abbia voluto pubblicare sui social dove è adorato come una rockstar.