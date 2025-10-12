Nuova telefonata Zelensky-Trump. E Putin attacca: "Coi Tomahawk escalation su tutti i fronti"

"Ho appena parlato con il presidente Usa Donald Trump - per la seconda volta in due giorni - e anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva". Lo riferisce su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi e abbiamo affrontato tutti gli aspetti della situazione: la difesa della vita nel nostro Paese, il rafforzamento delle nostre capacità - nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio. Abbiamo anche discusso molti dettagli relativi al settore energetico. Il presidente Trump è ben informato su tutto ciò che sta accadendo. Abbiamo concordato di continuare il nostro dialogo e i nostri team stanno facendo i preparativi", aggiunge Zelensky, concludendo con un ringraziamento.