Conte si traveste da Sandokan pro Pal. Così diventa leader del partito islamico

Turn up the volume. Alziamo il volume. Un po' Sandokan, un po' Mamdani, Giuseppe Conte riparte dai pro-Pal. Mentre il Pd è in travaglio sulle cittadinanze onorarie a Francesca Albanese e si avviluppa in discussioni sugli equilibri interni, il M5s contiano punta a occupare tutto lo spazio dell'attivismo filo-Gaza e anti-Israele.

Il tutto mentre, dall'Europa, arrivano altri segnali preoccupanti. Ne dà conto il sito Euractiv, che ha visionato documenti interni ad Hamas. Incartamenti che rivelano come il gruppo terroristico islamista controllava con attenzione le Ong internazionali che operavano nella Striscia di Gaza, chiedendo che persone di fiducia di Hamas collaborassero con queste organizzazioni, tra cui molte che ricevono finanziamenti diretti dall'Unione Europea. Insomma, i progetti delle Ong europee erano tutti approvati e monitorati da un dipartimento apposito del ministero dell'Interno di Hamas.

Eppure, per la politica, le migliaia di persone scese in piazza negli scorsi mesi per denunciare quello che hanno definito il "genocidio" nella Striscia sono un potenziale patrimonio, anche elettorale. Nella corsa per la leadership del campo largo, Conte non perde occasione per infilarsi nelle contraddizioni del corpaccione del Nazareno. Ed ecco il corteggiamento alle piazze orfane della protesta. Movimenti islamici più o meno estremisti, settori della sinistra radicale. Il presidente del M5s chiama a raccolta i pro-Pal in solitaria, per un'iniziativa con il logo dei Cinque Stelle.

"Palestina, alziamo il volume", è il titolo dell'incontro in programma per martedì 9 dicembre. Slogan e location non sembrano affatto casuali. Entrambi strizzano l'occhio al popolo della sinistra. Il claim dell'appuntamento riecheggia il "turn up the volume" rivolto a Donald Trump dal sindaco di New York Zohran Mamdani, musulmano e socialista, appena dopo essere stato eletto. Il contesto del ritrovo è il Monk di Roma, club e spazio eventi situato in Zona Portonaccio, periferia "gentrificata" tra Tiburtina e Prenestina. Lo stesso luogo scelto da Schlein, il 4 dicembre del 2022, per lanciare la sua candidatura alla segreteria del Pd. E al Monk, il 4 maggio scorso, la leader dem ha festeggiato i suoi 40 anni. Nello stesso locale - dal 3 al 7 settembre scorsi - è andata in scena "Terra!", la festa nazionale di Avs.

Con Conte, che vuole diventare il Sandokan dei pro-Pal, ci saranno i pentastellati reduci da una recente missione in Cisgiordania. "Stefania Ascari, Valentina Barzotti, Dario Carotenuto, Claudio Cominardi e Davide Tripiedi porteranno la loro testimonianza diretta", fa sapere il M5s. Il focus, infatti, si sta spostando da Gaza alla West Bank.

"L'evento mira a denunciare come il silenzio sulla causa palestinese da parte dei principali mezzi di informazione rischi di spegnere l'impatto delle tante manifestazioni che hanno attraversato l'Italia, l'Europa e il mondo", si legge sul sito del M5s. Una fuga in avanti sulla causa pro-Pal, quella di Conte, che si inserisce in un contesto di gelo tra l'ex premier e la "testardamente unitaria" Schlein. Da via di Campo Marzio, quartier generale stellato, non nascondono il fastidio per le recenti uscite della segretaria sul mancato confronto ad Atreju con Meloni.

"Se deve venire Conte allora Meloni porti Salvini", è una dichiarazione che ha fatto storcere il naso ai post-grillini.

Dalle parti contiane, non si pensa affatto ad accettare a scatola chiusa la leadership di Schlein all'interno del campo largo. L'ex premier non intende rinunciare a priori alla corsa delle primarie, convinto di poter riscuotere consensi ben oltre il perimetro del M5s. E i pro-Pal sono un anello della catena.