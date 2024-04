La strategia russa dietro le bombe plananti: così le D-30Ns mandano in crisi Kiev

Le forze aeree russe hanno cominciato, da alcune settimane, una massiccia campagna di bombardamento di precisione utilizzando bombe plananti di nuovo tipo. Durante una conferenza stampa tenutasi alla fine dello scorso mese, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che la Russia ha sganciato 700 bombe plananti sull'Ucraina in soli sei giorni, dal 18 al 24 marzo. “Il principale vantaggio della Russia sul campo di battaglia è ora l'uso diffuso di queste bombe” , ha detto il ministro degli Esteri, aggiungendo che esse consentono alle forze russe “di distruggere gli obiettivi degli attacchi e di avanzare tra le rovine” .

In particolare è stato notato, già a partire dal 10 marzo, l'utilizzo di quello che è sembrato un particolare kit di modifica di normali bombe a caduta libera, l'Umpb (acronimo russo di munizione planante universale interspecifica) D-30Sn, che le converte in ordigni guidati con capacità planante. Risulta che fino a gennaio 2023 l'aviazione russa (Vks – Vozdushno-Kosmicheskie Sily) non abbia mai utilizzato bombe plananti e che gli ordigni guidati fossero pochi.

La Umpb sembra avere un design più integrato rispetto alla famiglia di kit di bombe plananti Umpk prodotta dalla Jsc Tactical Missiles Corporation russa, con l'ala ora parte del corpo dell'arma piuttosto che un semplice kit di conversione. Ci sono anche suggerimenti che una bomba Umpb possa essere lanciata da terra da sistemi missilistici a lancio multiplo (ad esempio come i “Tornado”). Le immagini, tuttavia, mostravano l'ordigno con quelle che sembravano essere delle alette per l'impiego esclusivo da cacciabombardieri.

La combinazione bomba+Umpk probabilmente fu introdotta per la prima volta sul Sukhoi Su-34, con l'aereo spesso visto in filmati che trasportava quattro bombe Fab-500 equipaggiate con kit aggiuntivo. Risulta che l'Umpk comprenda un sistema di navigazione satellitare e una guida inerziale, e la bomba grazie a questa modifica vede la sua gittata utile arrivare sino a circa 40 chilometri se lanciata da media altitudine. Video recenti suggeriscono anche che la Russia abbia integrato il kit anche con la bomba Fab-1500 più pesante e la munizione a grappolo Rbk-500.

La strategia di Mosca

La Russia sta utilizzando bombe plananti, insieme a munizioni ad attacco diretto, in grandi quantità per sopraffare le difese aeree ucraine e anche per non consumare i sistemi missilistici di precisione in attacchi tattici, in modo che possano essere utilizzati su obiettivi strategici o di alto valore.

Le bombe plananti di precisione, come ad esempio il kit Jdams-Er statunitense, permettono un attacco “stand off”, ovvero effettuato a distanza di sicurezza dai sistemi di difesa aerea avversari. Il vantaggio di questa soluzione è intuitivo: il cacciabombardiere può sganciare gli ordigni mantenendosi lontano dalla zona “più calda” e quindi ha alte probabilità di sopravvivenza.

L'uso intensivo di queste bombe da parte dei russi significa anche che lo Stato maggiore russo sta cercando di far spostare in avanti i preziosi sistemi da difesa aerea ucraini per cercare di colpirli e logorarne la capacità di combattimento: il tasso ridotto di ingaggi missilistici e il crescente numero di attacchi con bombe plananti sono indicativi della scarsità di armi di difesa aerea.

Tornando alle Umpb D-30Sn , sembrerebbe che siano dotate di un motore a razzo, oltre che di ali estraibili, che potrebbe estenderne la gittata sino a 70/80 chilometri, alterando potenzialmente le dinamiche della guerra in quanto permetterebbe ai cacciabombardieri di sganciare gli ordigni molto al di là della portata dei sistemi di difesa aerea ucraini.

Secondo i dettagli divulgati, la bomba di nuova progettazione è dotata, come la Umpk, di sistema di guida satellitare e inerziale (con scheda di navigazione Kometa a 8 canali).

L'Umpb, come accennato, integra il carico esplosivo della bomba Fab-250 direttamente nella struttura del modulo quindi sostanzialmente si tratta di un, più che un kit di montaggio sovraimponibile a una normale bomba non guidata.