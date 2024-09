Israele bombarda Beirut: "Obiettivo Nasrallah". Hezbollah: "Sta bene"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo attacco di Israele su Beirut poco dopo la fine del discorso alle Nazioni Unite del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato che l'aeronautica militare israeliana ha colpito il quartier generale di Hezbollah a Beirut. L'epicentro degli attacchi è ancora una volta il sobborgo di Dahiyeh, roccaforte dei proxy iraniani. Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti poco prima del raid: lo riporta l'emittente israeliana Kan, secondo cui sarebbe stato utilizzate bombe penetranti (le cosiddette bunker busters).

Non è ancora chiaro se Hassan Nasrallah, il leader dei terroristi libanesi, sia rimasto ucciso nell'attacco. Le Idf hanno aggiunto che non sono previste modifiche alle linee guida per i civili israeliani. L'attacco è avvenuto un'ora dopo che migliaia di persone avevano partecipato ai funerali di un alto comandante di Hezbollah. La televisione al-Manar, media del Partito di Dio, riferisce che sei edifici sono stati distrutti e che ci sono state molte vittime nei molteplici attacchi. Le riprese trasmesse mostrano almeno un cratere fumante nel sito dell'attacco.

L'emittente Al-Arabiya, citando fonti proprie, sostiene che l'obiettivo del raid è proprio Nasrallah. Secondo quanto riferisce il giornalista Barak Ravid su Axios, questo è stato il più grande attacco israeliano a Beirut dalla guerra del 2006 in Libano. I funzionari israeliani affermano che pezzi da novanta di Hezbollah erano al quartier generale al momento dell'attacco. Una fonte vicina a Hezbollah, citata dall'Afp, avrebbe affermato che Nasrallah "sta bene".

Netanyahu, intanto, ha abbandonato il briefing con i giornalisti israeliani assieme ai suoi consiglieri dopo il suo discorso alle Nazioni Unite. Il suo segretario militare, il maggiore generale Roman Gofman, gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio pochi minuti prima: il primo ministro rientrerà presto in Israele, partendo da New York stasera alle 20:00 ora locale.

L'ufficio di Netanyahu ha diffuso una foto in cui si vede il primo ministro israeliano approvare al telefono l'attacco aereo al quartier generale di Hezbollah. Nella foto pare essere nel suo hotel di New York, insieme al suo segretario militare e al capo di stato maggiore.