Otto razzi contro la base italiana di Shama. Nuovo attacco a Unifil nel sud del Libano

Ancora una volta in pericolo i militari di Unifil. Otto razzi da 107 millimetri hanno colpito la base in cui è di stanza il contingente italiano e del settore Ovest di Unifil a Shama, nel sud del Libano. Si tratta di razzi che, secondo le fonti locali, apparterrebbero alle dotazioni di Hezbollah. Colpite anche alcune aree all'aperto e il magazzino ricambi della base: qui fortunatamente non vi era nessuno, tantomeno si registrano feriti altrove. Cinque militari italiani sono sotto osservazione nell'infermeria della base e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sono in corso gli accertamenti per determinare da dove sono stati sparati i colpi. Secondo le forze dell'esercito israeliano i razzi sarebbero stati lanciati dalla zona di Deir Aames in uno dei bombardamenti dei proxy iraniani verso Israele. Secondo le forze israeliane Hezbollah avrebbe "lanciato un razzo che ha colpito una postazione Unifil nella zona di Ramyeh, nel Libano meridionale, provocando numerosi feriti e danni alla postazione. Il razzo è stato lanciato dalla zona di Deir Aames, uno dei tanti lanciati da Hezbollah verso Israele questa mattina".

"Oggi c’è stato un nuovo attacco" su una base di Unifil. "Sono caduti tre razzi sulla base di Shama. È intollerabile. Ho cercato - e non l'ho trovato, lo cercherò adesso appena uscirò da questo edificio - il mio nuovo collega israeliano per ribadire quello che avevo già ribadito a Gallant. Ovvero che le basi di Unifil sono basi che intanto rappresentano la missione Onu internazionale ma poi sono di paesi che sono amici di Israele", ha tuonato il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine del Consiglio Ue Esteri Difesa a Bruxelles. "È intollerabile che ci siano attacchi e non possiamo più tollerare che questi errori si ripetano con questa frequenza. Per cui vanno date delle disposizioni chiare e inequivocabili alle forze che operano sul campo e mi auguro che sia stato fatto da questo nuovo ministro come era stato fatto dal vecchio ministro", ha ribadito.

Il colonnello israeliano Avichay Adraee,

portavoce in lingua araba delle Idf, scrive sul social che il sito è stato colpito da un razzo dall'area di, durante un bombardamento nel nord di Israele alle 9:50 di oggi, ora locale.