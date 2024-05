Offensiva a Kharkiv: sfondate le difese ucraine, i russi penetrano di un chilometro

La Russia ha lanciato un attacco corazzato nella regione ucraina nord-orientale di Kharkiv, mettendo in atto un potenziale sforzo per aprire un nuovo fronte nella guerra e intensificare così la pressione sulla seconda città più grande dell'Ucraina. Le forze ucraine sostengono di aver respinto l’offensiva. Il ministero della Difesa ucraino, nello specifico, ha spiegato che è andato in scena " un tentativo da parte del nemico di sfondare la nostra linea di difesa usando veicoli blindati " verso le 5 del mattino di venerdì, vicino alla città di Vovchansk, e che gli attacchi iniziali sono stati neutralizzati senza subire perdite territoriali.

Offensiva russa respinta

Il governatore dell'oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha dichiarato che gruppi di ricognizione russi hanno tentato un'incursione oltre il confine e hanno cercato di sfondare le linee difensive ma che " non è andato perso un solo metro ". " La Russia ha lanciato una nuova ondata di operazioni controffensive nel settore di Kharkiv ", ha confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I comandanti ucraini si aspettavano da tempo un'offensiva estiva, forse anche un tentativo di catturare la capitale regionale Kharkiv ma sono fermamente convinti che la Russia non abbia le risorse per riuscirci.

In ogni caso, la Russia ha la capacità di aggravare la situazione nelle zone di confine, ma non quella di catturare la seconda città dell'Ucraina, ha affermato il capo del centro ucraino per la lotta alla disinformazione, Andriy Kovalenko, citato dalla Bbc.

Kharkiv nel mirino della Russia

Da quanto emerso il blitz russo avrebbe riguardato principalmente la citata Vovchansk. Ci sono state anche segnalazioni di combattimenti nei villaggi di confine di Strilecha, Pylna e Borysivka, più a ovest. Altre fonti, citate dal Guardian, riferivano invece che le forze russe sarebbero riuscite ad avanzare di circa 1 chilometro intorno a Vovchansk. Impossibile, al momento, ricostruire l’intero mosaico del puzzle.

Rapporti ucraini suggerivano che la Russia stesse cercando di creare una zona cuscinetto di 10 chilometri per la regione di Belgorod, dopo una serie di attacchi transfrontalieri ucraini. Il ministero della Difesa di Kiev ha affermato che l'attacco è iniziato con il pesante bombardamento della città di Vovchansk " utilizzando bombe aeree guidate " con il supporto dell'artiglieria. Poi, piccoli " gruppi di fanteria " russi si sono spostati oltre confine.

Il bilancio dell’attacco

I circa 3.000 civili che vivono a Vovchansk sono stati evacuati, ma almeno una persona è stata uccisa e altre cinque ferite nel pesante bombardamento del mattino. " Intorno alle 05:00, il nemico ha tentato di sfondare la nostra linea difensiva sotto la copertura di veicoli blindati. Finora questi attacchi sono stati respinti. I combattimenti, di varia intensità, vanno avant i", ha riferito il ministero della Difesa di Kiev.

Dal canto suo il ministero della Difesa a Mosca non ha parlato di una nuova offensiva in corso contro la regione di Kharkiv, ma ha rivendicato l'avanzamento sulle due cittadine di Kotlyarovka e Kislovka e di aver respinto una controffensiva ucraina.

Il blogger militare russo Rybar ha descritto l'attacco come una " ricognizione in forza " piuttosto che un assalto su vasta scala, e ha descritto la zona di battaglia come espansa a " una profondità di 2-3 chilometri " in alcune aree di confine.

Gli attacchi sarebbero stati mirati ai punti di artiglieria ucraina per indebolire le difese, ha aggiunto il blogger.