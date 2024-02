"Piano credibile per sicurezza dei civili". Biden incalza Netanyahu prima dell'attacco a Rafah

Una nuova telefonata è intercorsa tra il presidente americano, Joe Biden e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante il quale il presidente Usa ha chiesto al suo interlocutore l'impegno a non iniziare nessuna operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, prima di aver messo a punto un " piano credibile e realizzabile " per proteggere la popolazione civile. A Rafah, infatti, si trovano la maggior parte dei profughi palestinesi della Striscia di Gaza e un attacchi lì comporterebbe una enorme tragedia umanitaria, ben più gravi di quella che già si sta vivendo in quelle zone.

L'interlocuzione telefonica tra i due leader è stata la prima da quando Biden ha detto che Israele ha esagerato nella reazione all'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, scatenando l'ira di Netanyahu. In un comunicato trasmesso dalla Casa Bianca, viene dichiarato che Joe Biden "h a ribadito la sua opinione secondo la quale un'operazione militare a Rafah non deve avvenire senza un piano credibile e realizzabile per garantire la sicurezza di oltre un milione di persone che vi trovano rifugio ". Quindi, si prosegue nella nota, il presidente americano ha " sottolineato la necessità di trarre vantaggio dai progressi compiuti nei negoziati per ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi ". La telefonata si inserisce in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi sono abbastanza tesi ma non interrotti. Il premier israeliano, nell'intervista rilasciata al canale Usa ABC ha detto che l'esercito israeliano garantirà un passaggio sicuro per i civili prima dell'attacco a Rafah. Tuttavia, questa non è una rassicurazione che può bastare agli Stati Uniti e a tutti i mediatori che, in questi giorni, stanno aumentando la pressione su Israele.