Pioggia di Droni su Kiev, morto anche un bimbo di 6 anni. "Persone sotto le macerie"

Sale a due il numero dei morti nell'attacco notturno russo con droni su Kiev. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Unian - Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, aggiungendo che i feriti sono 52, dei quali 30 ricoverati in ospedale. Tra loro ci sono anche nove bambini. "Probabilmente - ha aggiunto - questo non è il numero definitivo"