Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina: almeno tre morti. Kiev sotto attacco

Ascolta ora 00:00 00:00

Kiev questa notte si è risvegliata nuovamente in un incubo. Le Forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni contro la capitale ucraina, dove si sono udite potenti esplosioni: la popolazione, proprio come nei primi giorni del conflitto, si è rifugiata in massa nelle metropolitane e nei rifugi per proteggersi.

Fino a 10 droni sono stati distrutti durante il loro avvicinamento alla capitale nella regione circostante Kiev, scrive su Telegram Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. Secondo quanto riferito dalle forze aeree ucraine, gruppi multipli di droni russi si sono mossi verso le regioni orientali, settentrionali, meridionali e centrali dell'Ucraina, seguiti da diversi missili da crociera e balistici. Nella regione di Zaporizhzhia è stata colpita un'infrastruttura. Inoltre, per quanto riguarda la regione di Kiev, il governatore regionale Ruslan Kravchenko riferisce di una persona rimasta ferita in un attacco che ha colpito infrastrutture non specificate e case residenziali. E nella regione meridionale di Mykolaiv 3 persone sono rimaste ferite, ha riferito il capo della regione Vitalii Kim.

Il massiccio bombardamento ha avuto inizio nel cuore della notte, intorno a mezzanotte ed è proseguito dopo l'alba: si tratta del più grande attacco russo contro l'Ucraina da settimane, che pare avere avuto come obiettivo infrastrutture energetiche. La Russia ha attaccato degli impianti energetici nella regione occidentale di Leopoli, causando danni e interruzioni nell'erogazione della corrente elettrica. Lo ha riferito sui social il governatore regionale, Maksym Kozytskyi. La Dtek, la più grande compagnia energetica privata dell'Ucraina, dichiara che sono in atto interruzioni di corrente di emergenza in tutto il Paese. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha affermato che si sono verificate interruzioni di corrente in "diversi distretti" della capitale e che ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico sulla riva destra della città.

Al momento il bilancio delle vittime è di almeno 3 morti, registrate a Lutsk, nella regione di Dnipropetrovsk e nella regione di Zaporizhzhia. Il sindaco di Lutsk, Ihor Polishchuk, ha riferito che sono stati colpiti un edificio residenziale a più piani e un'infrastruttura non specificata e che una persona è rimasta uccisa. Un'altra persona è stata uccisa nella regione centrale di Dnipropetrovsk, dove l'attacco ha scatenato diversi incendi, secondo quanto riferito dal governatore regionale Serhii Lysak. Infine una persona è stata uccisa anche nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, parzialmente occupata, secondo quanto dichiarato dal capo della regione Ivan Fedorov.

Le difese aeree della Polonia e della Nato sono state attivate nella parte sud-orientale della Polonia: "Fin dalle prime ore del mattino è stata osservata un'intensa attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, legata ad attacchi effettuati su obiettivi situati, fra l'altro, nel territorio occidentale dell'Ucraina", riferisce il comando

operativo delle forze armate, comunicando che "sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e il Comando operativo sta monitorando costantemente la situazione".