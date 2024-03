Pioggia di missili su Kiev: Mosca torna a colpire la capitale ucraina

Un attacco missilistico russo ha colpito Kiev alle prime ore del mattino causando il ferimento di almeno 13 persone e provocando ingenti danni agli edifici e alle infrastrutture della città. La capitale dell’Ucraina è così tornata ad esser presa di mira dalle forze del Cremlino 44 giorni dopo l’ultimo raid, presumibilmente in risposta ai blitz ucraini avvenuti nelle regioni russe di Belgorod e Kursk, a ridosso del confine tra i due Paesi. Volodymyr Zelensky ha spiegato che la contraerea ucraina ha abbattuto oltre trenta missili riuscendo, almeno in parte, a limitare i danni.

L’attacco missilistico russo su Kiev

Secondo il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, almeno 13 persone sono rimaste ferite nell'attacco missilistico russo. Due sono state ricoverate in ospedale. Sei erano residenti nel quartiere Shevchenkivskyi, mentre altre quattro nel quartiere Svyatoshynsky. Serhii Popko, capo dell'Amministrazione militare della città, ha dichiarato a che uno dei feriti di quest’ultimo distretto era un bambino.

L'attacco ha danneggiato appartamenti, un asilo, un'azienda, infrastrutture e veicoli. La caduta di frammenti di roccia nel distretto di Podilskyi ha provocato un incendio in una sottostazione di trasformazione e in un edificio non residenziale a due piani. Nel distretto di Svyatoshynsky, l'attacco ha danneggiato due condomini. Frammenti di missili hanno colpito aree civili anche in altre parti dell'oblast di Kiev, danneggiando case private e ferendo due persone. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi dell'attacco e si sta indagando sull'entità dei danni tra gli attacchi in corso.

L'aeronautica militare ucraina ha riferito che le forze russe hanno lanciato missili balistici Kinzhal. Il Kyiv Independent ha specificato che Mosca ha utilizzato due missili balistici, nonché 29 missili da crociera Kh-101/Kh-555 sparati dall'area di Volgodonsk nell'oblast di Rostov e da Engels nell'oblast di Saratov. Tutti i 31 missili sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina.

L'esercito ucraino ha anche avvertito di minacce missilistiche in tutto il Paese. Secondo quanto riferito dalle autorità cittadine e militari, a Kiev sono state udite diverse esplosioni nelle prime ore del mattino del 21 marzo, con la minaccia di un massiccio attacco missilistico russo. Una serie di esplosioni si è verificata nella capitale intorno alle 5 del mattino, ha aggiunto Klitschko.

La risposta della contraerea ucraina

Zelensky, come detto, ha fatto sapere che la contraerea ucraina ha " abbattuto oltre trenta missili su Kiev " lanciati dalle forze armate russe. Il presidente ucraino ha scritto su X che il " nuovo attacco missilistico russo a Kiev " ha causato vari feriti e che le persone coinvolte " stanno tutte ricevendo l'assistenza necessaria ". Descrivendo un " terrore che continua giorno e notte ", Zelensky ha affermato che " è possibile porre fine a tutto ciò attraverso l'unità globale " e con "l'aiuto con i sistemi di difesa aerea ".