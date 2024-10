Pioggia di razzi su Israele: le basi militari nel mirino di Hezbollah

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella notte appena trascorsa, nuova furia di Hezbollah contro le basi militari israeliane. L'Idf sostiene che cinque razzi hanno preso di mira il centro di Israele nell'ultimo sbarramento e altri 15 sono stati lanciati verso il nord del Paese. Alcuni sono stati intercettati mentre altri sono finiti in aree aperte senza fare danni o vittime. I proxy dell'Iran hanno rivendicato gli attacchi, sostenendo di aver puntato alla base dell'unità 8200 situata a Glilot, vicino a Tel Aviv e alla base navale Stella Maris, a nordovest di Haifa.

Quest'ultima era stata già bersagliata una settimana fa, quando Hezbollah aveva affermato in una nota che l'operazione mirava a sostenere "la salda nazione palestinese e la sua coraggiosa e nobile resistenza nella Striscia di Gaza", nonché a difendere il Libano e il suo popolo dall'aggressione israeliana. Anche in quell'occasione, l'operazione era da intendersi come un omaggio al "leader martire" Hassan Nasrallah.

Era notte fonda quando le sirene si sono attivate ad Haifa e nei dintorni, avvertendo i residenti dell'arrivo di razzi. Gli allarmi sono scattati anche ad Acre e nelle comunità limitrofe. Successivamente, le forze israeliane hanno comunicato che l'aeronautica ha identificato e intercettato cinque missili. Più tardi gli alert sono stati uditi uditi in ampie zone del centro e del nord dello Stato ebraico. Secondo alcune riprese video, almeno un razzo è stato intercettato sui cieli del centro del Paese. Hezbollah ha affermato di aver preso di mira una piattaforma Iron Dome con missili nell'area di Shuqba (Cisgiordania), dove è stato segnalato un impatto. L'allarme è stato lanciato alle 06:30

Tra le 7,43 e le 7,45 sono stati identificati cinque proiettili provenienti dal Libano e diretti verso il cento di Israele. La maggior parte è stata intercettata e un razzo caduto è stato identificato in un'area aperta. Nell'area dell'Alta Galilea e nelle alture settentrionali del Golan, sono stati segnalati circa 15 vettori lanciati da Hezbollah. Il servizio ambulanze israeliano Magen David Adom ha affermato che un uomo è rimasto ferito nella città di Màagan Michael dalla caduta di frammenti di un missile intercettore. Un edificio residenziale e diverse auto sono stati danneggiati nella città.

Che le basi fossero l'obbiettivo di questi nuovi lanci dal Libano era chiaro fin da ieri quando, in serata, si era diffusa la notizia secondo cui Hezbollah sosteneva di aver preso di mira una base degli 007 nei pressi di Tel Aviv.

I proxy iraniani, infatti, avevano precisato di avere lanciato "" contro la base di Glilot, aggiungendo che l'attacco si inscriveva in una serie di azioni di difesa del Libano e "in risposta alle aggressioni israeliane", oltre a essere stato pensato per celebrare la meoria di