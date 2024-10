Gli 007 israeliani nel mirino di Hezbollah: razzi contro il quartier generale dell'Unità 8200

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa sera Hezbollah starebbe mirando all'intelligence israeliana e alle sue basi. I miliziani filoiraniani sostengono di aver preso di mira una base degli 007 nei pressi di Tel Aviv: proprio oggi, infatti, è stata segnalata un'esplosione nella periferia della capitale israeliana. I combattenti di Hezbollah precisano di avere lanciato "razzi di qualità" contro la base di Glilot dell'Unità di intelligence militare 8200 nella periferia della capitale iraniani, aggiungendo che l'attacco si inscrive in una serie di azioni di difesa del Libano e "in risposta alle aggressioni israeliane", oltre a essere stato pensato per celebrare la meoria di Hassan Nasrallah.

L'Unità 8200 del Corpo di intelligence israeliano delle Forze di difesa si occupa di operazioni clandestine, della raccolta di segnali di intelligence (SIGINT) e della decrittazione dei codici, controspionaggio e sorveglianza. Si tratta dell'equivalente della National Security Agency statunitense o del GCHQ britannico ed è la più grande unità militare singola delle Forze di difesa israeliane. Insieme al resto dell'apparato di difesa e sicurezza, la reputazione dell'unità ha subito un duro colpo a causa dell'incapacità dell'esercito di prevenire l' attacco del 7 ottobre a Israele: il comandante dell'unità aveva minacciato le dimissioni lo scorso settembre.

La base è da tempo nel mirino di Hezbollah. Questa estate, in un discorso pronunciato in seguito all'attacco preventivo israeliano in Libano del 25 agosto, Nasrallah, aveva affermato che il gruppo terroristico intendeva inviare dei droni per colpire proprio la base militare di Glilot per mettere fuori gioco l'unità di élite delle forze israeliane.

Nasrallah dichiarà che il gruppo terroristico intendeva lanciare 300 razzi Katyusha su diversi siti militari in varie parti di Israele per tenere impegnato il sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome, in modo che i suoi droni potessero raggiungere Glilot.