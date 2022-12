"Pronto a trattare", "Mosca non vuole negoziare": botta e risposta tra Putin e Kiev

" Siamo pronti a trattare con tutti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro. Non siamo noi a rifiutarci di negoziare ". Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è disponibile a scendere a patti con gli attori coinvolti nella guerra in Ucraina. Il presidente russo ha quindi puntato il dito contro l'Occidente accusandolo di voler dividere la Federazione Russia e che, al contrario, Mosca intende unire il popolo russo. Immediata la replica di Kiev: " La Russia non vuole negoziati ".

Putin e la guerra in Ucraina

Nel corso di un'intervista alla tv nazionale Rossiya-1, di cui sono state pubblicate alcune anticipazioni, Putin ha spiegato qual è l'obiettivo della Russia in Ucraina: " Unire il popolo russo ". Secondo il capo del Cremlino, la politica degli avversari geopolitici di Mosca mirerebbe, al contrario, a " dividere la Russia ". " Dividi et impera, hanno sempre cercato di farlo, ci stanno provando ora, ma il nostro obiettivo è diverso: unire il popolo russo ", ha dichiarato.

Nel conflitto ucraino, inoltre, a detta di Putin la Russia " sta agendo nella giusta direzione, proteggendo i suoi interessi nazionali e i suoi cittadini ". Rispondendo al giornalista che intervistandolo gli ha chiesto se ci si stesse avvicinando a una linea pericolosa rispetto alla situazione in Ucraina, il presidente russo ha assicurato di no. " Penso che stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo proteggendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente. E semplicemente non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini ", ha risposto.

Il presidente russo ha quindi dichiarato di essere " sicuro al 100% " che l'esercito russo " distruggerà " il sistema di difesa aerea Patriot che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina. " Certo, lo distruggeremo, al 100%! ", ha detto Putin.

I "veri patrioti"

Il leader del Cremlino ha poi detto di non essere sorpreso dal fatto che " qualcuno in Russia non si sia comportato come un vero patriota ", percé in ogni società " ci sono sempre persone che, prima di tutto, pensano ai propri interessi personali" . " Non li condanno ", ha aggiunto Putin, " ogni persona ha il diritto di scegliere ".

Si è però poi detto convinto che la gran parte dei russi - " il 99,9% dei nostri connazionali " - è " pronta a giocare tutto nell'interesse della patria ". " Anche questo non mi sorprende ", ha ribadito, " e mi convince ancora una volta che la Russia è un Paese speciale di persone speciali. Ciò è confermato in tutta la storia dell'esistenza della Russia. E ancora oggi ".

La risposta di Kiev

Accanto all'ennesima condanna contro l'Occidente, Putin ha lanciato un ambiguo messaggio in merito a possibili negoziati di pace. Da Kiev, il consigliere presidenziale, Mikhaylo Podoloyak, ha risposto così: " La Russia non vuole negoziati, ma cerca di evitare ogni responsabilità ".