Putin: "Crisi ucraina nata dopo il colpo di Stato a Kiev provocato dall'Occidente"

"Una cosa è molto chiara: la Russia, il predatore, deve essere ritenuta responsabile per ciò che ha fatto e deve pagare, deve pagare per i danni e per l'aggressione. Questo deve essere il principio. E quindi stiamo valutando un ulteriore utilizzo dei profitti inattesi che sono stati immobilizzati". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa in Lituania con il presidente Gitanas Nauseda."Accogliamo con favore la proposta lituana in generale" della confisca dei beni. "Quello che stiamo facendo in questo momento - aggiunge - è prelevare i profitti inattesi derivanti dalle risorse mobilitate e incanalarli direttamente in Ucraina, per questioni di difesa o di ricostruzione. Finora, 3,7 miliardi di euro sono stati generati da profitti inattesi e altri ne arriveranno regolarmente, ma stiamo anche riflettendo sui prossimi passi e sul miglior utilizzo di queste risorse".