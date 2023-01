Putin ordina la tregua in Ucraina per Natale ortodosso: "Kiev faccia lo stesso"

Vladimir Putin ha ordinato un cessate il fuoco per il Natale ortodosso che durerà dal mezzogiorno del 6 gennaio alla mezzanotte del 7 gennaio. Il presidente russo, ha fatto sapere il Cremlino, ha incaricato il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, di introdurre " un regime di cessate il fuoco " lungo tutta la linea del fronte in Ucraina, in coincidenza con le celebrazioni della Veglia e del Natale per gli ortodossi.

La tregua di Putin

Niente raid missilistici, attacchi aerei o di altro tipo dal 6 al 7 gennaio. "Chiediamo anche alla parte ucraina di dichiarare un cessate il fuoco e consentire ai cittadini di partecipare alle funzioni natalizie ", ha dichiarato la presidenza russa.

" Visto l'appello di sua Santità il Patriarca Kirill, indico al Ministro della Difesa della Federazione Russa di introdurre un regime di cessate il fuoco lungo l'intera linea di contatto tra le parti in Ucraina dalle 12:00 del 6 gennaio alle 24:00 del 7 gennaio ", ha informato il Cremlino.

La tregua offerta da Putin si è concretizzata in seguito all’esplicita richiesta del patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, di sospendere le ostilità per il Natale ortodosso, e nello stesso giorno in cui il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha chiesto al leader russo un " cessate il fuoco unilaterale ".

" Sulla base del fatto che un gran numero di cittadini che si professano ortodossi vive nelle aree delle ostilità, chiediamo alla parte ucraina di dichiarare un cessate il fuoco e dare loro l'opportunità di partecipare alle funzioni della vigilia di Natale, così come nel giorno della natività di Cristo ", ha aggiunto Mosca.

La diffidenza di Kiev

Eppure l'Ucraina non è sembrata affatto convinta della volontà russa di sospendere le ostilità. Nelle ultime ore Kiev aveva infatti respinto la richiesta di tregua nataliazia del patriarca ortodosso Kirill, bollandola come una " trappola cinica " e " propaganda ". La risposta è arrivata dal consigliere della presidenza, Mykhailo Podolyak, citato da Unian.

Podolyak ha ricordato che la Chiesa ortodossa russa e personalmente il patriarca Kirill " hanno chiesto pubblicamente il genocidio degli ucraini ". La stessa Chiesa ortodossa russa, ha specificato l'alto funzionario ucraino, non è un'autorità per l'ortodossia globale e agisce solo come " propagandista della guerra ". " La dichiarazione della Chiesa ortodossa russa su una tregua natalizia è una trappola cinica e un elemento di propaganda ", ha quindi concluso Podolyak.

Diplomazia al lavoro

Al di là del Natale ortodosso è indubbio che siano in corso importanti colloqui diplomatici. Non è un caso che Putin abbia detto al suo omologo turco Erdogan che la Russia è aperta al dialogo con l'Ucraina, ma che Kiev dovrebbe accettare le " nuove realtà territoriali ".

Nella telefonata fra i due presidenti, Putin ha ribadito l'apertura della Russia a un dialogo serio, a condizione che le autorità di Kiev soddisfino questi requisiti ben noti e ripetutamente espressi. Allo stesso tempo, come detto, Erdogan ha chiesto al capo del Cremlino un cessate il fuoco "unilaterale" in Ucraina in occasione delle imminenti festività ortodosse.