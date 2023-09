"Raccontare la guerra oggi": la voce dei reporter contro propaganda e fake news

Qual è il ruolo della stampa in un’epoca segnata da propaganda e fake news? A questa complessa domanda cercherà di rispondere l’incontro-dibattito organizzato da ilGiornale.it e InsideOver nella cornice del Palazzo delle Stelline, in corso Magenta, oggi martedì 26 settembre alle 18.

Raccontare la guerra oggi vedrà sul palco volti noti del giornalismo italiano, testimoni dei più complessi teatri bellici degli ultimi decenni. I protagonisti dell’incontro: Fausto Biloslavo, reporter di guerra e storica firma de ilGiornale; Alberto Negri, a lungo inviato de Il Sole 24 Ore nei principali teatri del Medio Oriente; Lucia Goracci, corrispondente Rai da Istanbul; Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi; Marcello Foa, ex presidente Rai; Fulvio Scaglione, a lungo vicedirettore di Famiglia Cristiana e Daniele Bellocchio, giornalista pubblicista che ha raccontato i conflitti in Somalia, Congo, Nigeria, Sudan e la rinascita di Haiti. Modera Andrea Muratore, analista geopolitico, collaboratore de ilGiornale.it e TrueNews.

L’evento è aperto dai saluti introduttivi del presidente di Fondazione Stelline, Fabio Massa. "Come fondazione pensiamo sia importantissimo discutere non solo di temi culturali, ma anche di temi legati al dibattito civile, come raccontare la realtà. Propaganda e fake news sono i mostri contro cui dobbiamo combattere ogni giorno. E la guerra è forse l'argomento che è più tremendo da trattare ".

Le guerre ai tempi dei social network

Andrea Muratore, moderatore dell'incontro, ricorda che "siamo bombardati quotidianamente con i social network da informazioni su tutti i campi di battaglia del mondo, ma paradassolamente siamo in un contesto in cui è difficilissimo conoscere come evolvono le guerre, proprio per questo bombardamento informativo quotidiano. La guerra - aggiunge - è un mondo in cui è difficilissimo orientarsi. Ed ecco che viene in nostro soccorso il sano giornalismo" Per poi presentare "i protagonisti che, con il loro lavoro quotidiano, hanno permesso di indagare il mondo della guerra da più prospettive possibili. Credo sia un grande esercizio di libertà dell'informazione il capire come si racconta la guerra oggi" .

Un lavoro fatto sul campo

Il primo, in videocollegamento dalla Tunisia, dove sta svolgendo un reportage, è Fausto Biloslavo. "Mi dispiace non essere con voi ma come vedete sono con i migranti che assediano il fortino dell'Onu alle mie spalle. Non è una guerra ma è una crisi epocale, un'emergenza, per la Tunisia ma anche per l'Italia e per l'Europa. E ci sono anche gli effetti delle guerre: abbiamo incontrato diversi rifgiugiati fuggiti a piedi dal Sudan dove è scoppiata l'ennesima guerra". Alla domanda sui ferri del mestiere del reporter di guerra risponde: "Come mi ha insegnato Montanelli, il nostro lavoro è fatto sul campo. Bisogna vedere se hai le suole delle scarpe bucate. Noi questa mattina siamo andati nel deserto a cercare i migranti guardando le orme sul terreno, le orme di persone che hanno passato il confine a piedi scalzi nel deserto per arrivare fino a qua".

"Noi abbiamo un compito fondamentale: la correttezza professionale, la correttezza di raccontare le luci e le ombre delle cose che accadono. Fare un lavoro onesto che permette di trasferire all'opinione pubblica in Italia, un minimo di realtà dei fatti, magari non una verità assoluta ma quelle piccole storie che rappresentano la realtà di un conflitto. Qualcuno dice che il giornalismo sul campo è morto: non è vero".

InsideOver unicum nel panorama editoriale italiano

Sale sul palco per un saluto personale il diretto Alessandro Sallusti."In questa mia direzione bis del Giornale il mio obiettivo è quello di non deludervi. Io ho visto nascere InsideOver, devo dirmi onestamente che tutto è avvenuto senza il mio merito che è tutto dei ragazzi del sito. Credo che sia un unicum nel panorama editoriale italiano e non solo. Vogliamo procedere su quella strada. Sono qui per rassicurarvi che se siete qui oggi numerosi per vedere questo, continuerete a vederlo migliorato e arricchito. Buon lavoro e andiamo avanti.