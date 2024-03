Raid russo su Kiev, distrutta la casa di un impiegato dell'ambasciata italiana

Gli attacchi missilistici russi su Kiev nelle prime ore del mattino di giovedì 21 marzo hanno evitato per un pelo di fare vittime anche tra il personale dell’ambasciata di Roma. Un vettore lanciato dalle truppe di Mosca ha infatti distrutto l’abitazione di un impiegato locale della nostra rappresentanza, un cittadino con doppio passaporto ucraino e italiano.

Al momento del raid la casa era vuota e, secondo fonti della Farnesina, l’uomo e la sua famiglia sono sani e salvi. Sono stati trasferiti in un albergo, dove trascorreranno un paio di giorni prima di essere spostati in una foresteria dell’ambasciata in attesa di trovare loro una sistemazione migliore. “ Ho appreso con inquietudine di come la sua abitazione abbia subito danni durante l'ultimo attacco missilistico compiuto sulla città di Kiev e sono molto sollevato nell'apprendere che lei e i suoi cari siete usciti incolumi da questo ulteriore, ingiustificabile gesto di aggressione ”, ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un messaggio inviato all’impiegato. “ Desidero esprimerle la vicinanza e la solidarietà del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, insieme al più alto senso di gratitudine e riconoscenza per il lavoro che ogni giorno lei e i suoi colleghi svolgete per l'Italia, con coraggio e abnegazione ”.

Da Bruxelles, dove si trova per partecipare a un vertice internazionale, il vicepremier ha anche telefonato all’impiegato dell’ambasciata. “ Gli ho espresso la mia solidarietà, e anche la mia indignazione per questi continui attacchi, contro la capitale dell'Ucraina, contro obiettivi civili. Una vergogna che deve cessare al più presto ”, ha dichiarato, come reso noto da fonti della Farnesina. Nonostante il proseguimento del conflitto, da mesi la rappresentanza di Roma a Kiev è tornata in attività, con il rientro in servizio dell’ambasciatore Pier Francesco Zazo e di parte del personale diplomatico e della sicurezza.