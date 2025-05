L'India attacca i terroristi in Pakistan. La replica: "Si accende il conflitto orientale"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'India ha lanciato la sua rappresaglia sul Pakistan dopo l'attacco terroristico dello scorso 22 aprile nel Kashmir indiano. Il governo indiano in una breve dichiarazione in cui rende noto che " di recente, le forze armate indiane hanno lanciato l'operazione Sindoor colpendo le infrastrutture terroristiche in Pakistan da dove venivano organizzati e diretti gli attacchi terroristici contro l'India ". Sono 9 in tutto i siti colpiti dai missili indiani. Il Pakistan ha già risposto sparando colpi di artiglieria sul confine con l'India: ad annunciarlo è stato un funzionario che parla di " rappresaglia via aria e via terra ". Secondo alcune fonti del Pakistan ci sarebbero morti tra i civili, di cui almeno un bambino, e nel frattempo è stato chiuso lo spazio aereo.

Il ministero indiano della Difesa ha dichiarato in una nuova nota che nel raid di Nuova Delhi sono stati presi di mira siti dove erano " stati pianificati attacchi terroristici contro l'India ". Le azioni dell'India, ha aggiunto il ministro, " sono state mirate, ponderate e hanno la natura di un'escalation . Nessuna struttura militare pakistana è stata presa di mira. L'India ha dimostrato una notevole moderazione nella selezione degli obiettivi e nei metodi di esecuzione ". Pronta la risposta di Islamabad alle dichiarazioni indiane: " È stato un attacco vile che ha preso di mira civili innocenti, colpendo nell'oscurità ".

Queste le parole del tenente generale Ahmad Sharif, il quale ha spiegato che i razzi sono stati lanciati dall'interno del territorio indiano e che nessun aereo da guerra di Nuova Delhi è entrato nello spazio aereo pakistano. L'esercito indiano in un post sul X ha scritto: " Giustizia è fatta ", senza fornire ulteriori dettagli. Da Delhi, a fronte della risposta di Islamabad, riferiscono che " il Pakistan viola nuovamente l'accordo di cessate il fuoco sparando con l'artiglieria a Bhimber Gali, nell'area di Poonch-Rajauri " ma " l'esercito indiano sta rispondendo in modo appropriato e calibrato ". Sul conflitto è arrivata la reazione in tempo reale di Donald Trump, che rispondendo a una giornalista sul tema ha dichiarato: " È un peccato. Ne abbiamo appena sentito parlare mentre stavamo entrando nello Studio Ovale. Appena sentito.

Immagino che qualcuno si aspettasse che sarebbe successo qualcosa, in base a quello che è accaduto in passato.. Da moltissimi decenni. E, in realtà, da secoli, se ci pensi. Spero che finisca molto rapidamente".