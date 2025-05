Raid di Israele in Yemen contro gli Houthi: "Attacco su vasta scala"

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

È arrivata la risposta israeliana all'attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto Ben Gurion che, il 4 maggio, ha provocato otto feriti e l'interruzione del traffico aereo. Secondo quanto riportato dalla tv saudita al-Arabiya e dai telegiornali ebraici, più di 30 caccia dell'aeronautica militare di Tel Aviv hanno attaccato la città di Hodeida, nello Yemen. La notizia è stata confermata anche da Axios e dai media dei ribelli filoiraniani, che hanno parlato di almeno sei raid e li hanno attribuiti a "Stati Uniti e Israele". Vi sarebbero anche morti e feriti, ma non si ha ancora un bilancio.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha fatto sapere che gli israeliani hanno informato in anticipo gli alleati dei loro piani. Secondo quanto riferito da Ynet, si è trattato di un "attacco su larga scala" in coordinamento degli Stati Uniti. Una fonte governativa di Tel Aviv ha dichiarato che il porto di Hodeida "è stato distrutto. Questo è un attacco molto forte e non sarà l'ultimo, i giochi sono finiti. I caccia hanno sganciato 50 bombe e distrutto gli impianti di produzione di cemento che venivano utilizzati per creare armi". Dall'inizio della guerra a Gaza, questo è stato il sesto attacco israeliano contro lo Yemen.

Proprio oggi, le Idf hanno reso noto di aver abbattuto due missili balistici provenienti dallo Yemen, affermando che entrambi i vettori sono stati intercettati prima che colpissero il territorio israeliano.

Durante la notte, secondo quanto riferito dai media degli Houthi, gli Stati Uniti avrebbero condottocontro la capitale Sana'a e le aree circostanti, in risposta all'attacco dei ribelli contro l'aeroporto di Tel Aviv.