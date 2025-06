La Russia bombarda Kharkiv e Kherson. Trump: "Hanno dato un motivo a Mosca per farlo" | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Notte di fuoco sull'Ucraina. I russi hanno lanciato 206 droni e nove missili, come ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev su Telegram. I droni intercettati sono stati 87. A Kherson e Kharkiv sono rimaste uccise almeno cinque persone.

7.20 - Trump: "L'attacco di Kiev ha fornito una scusa per la ritorsione"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ipotizzato che i recenti attacchi di droni ucraini contro gli aeroporti della Federazione Russa abbiano fornito alla parte russa il pretesto per misure di ritorsione. "Hanno dato a Putin una scusa per bombardarli a tappeto la scorsa notte", ha dichiarato il tycoon, secondo quanto riportato dai media americani. "Quando ho sentito parlare (degli attacchi agli aeroporti russi, ndr), ho pensato: 'Bene, ora verranno colpiti a loro volta". Il presidente Usa ha detto di sperare che la guerra tra Ucraina e Russia non diventi un conflitto nucleare. «Spero di no», ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito.

7.00 - Sindaco di Kharkiv: "Attacco senza precedenti sulla città"

Nella notte Kharkiv è stata colpita da un attacco "senza precedenti", ha scritto su Telegram il sindaco Igor Terekhov spiegando che in

città si sono sentite "almeno 40 esplosioni in un’ora e mezza. Il nemico ha colpito con missili, droni e bombe aeree guidate", ha aggiunto. "Questo è terrore aperto contro la pacifica Kharkiv", ha affermato ancora Terekhov.