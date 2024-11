Ascolta ora 00:00 00:00

La Russia ha lanciato per la prima volta un missile balistico intercontinentale (Icbm) contro l'Ucraina. Le forze di difesa aerea di Kiev hanno fatto sapere che Mosca lo avrebbe lanciato dalla regione di Astrakhan e che ha colpito la città di Dnipro. Non è ancora chiaro che tipo di missile esattamente sia stato lanciato. Da quanto fin qui emerso, sappiamo che l'Icbm non trasportava una testata nucleare e che era accompagnato da sette missili da crociera Kh-101. La mossa del Cremlino è arrivata al culmine di una rapida escalation. Nello specifico: dopo che Kiev ha lanciato missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense e britannica sul territorio russo, e dopo che l'amministrazione Biden ha autorizzato la fornitura di mine antiuomo all'Ucraina.

Il maxi attacco russo

La risposta della Russia non si è fatta attendere. Le forze del Cremlino hanno effettuato un raid massiccio sull'Ucraina. Certo, la ciliegina sulla torta è coincisa con un Icbm, ma Kiev ha segnalato anche un missile aerobalistico Kh-47M2 Kinzhal lanciato da un caccia MiG-31K nella regione di Tambov, insieme ai citati Kh-101 sganciati da bombardieri strategici Tu-95MS.

Secondo l'Aeronautica militare ucraina, l'attacco ha preso di mira la città di Dnipro e la Russia ha utilizzando diversi tipi di missili. " In particolare, un missile balistico intercontinentale è stato lanciato dalla regione di Astrakhan della Federazione Russa, un missile aerobalistico Kh-47M2 Kinzhal da un caccia MiG-31K è stato lanciato dalla regione di Tambov e sette missili da crociera Kh-101 sono stati lanciati da bombardieri strategici Tu-95MS ", si legge nel rapporto militare di Kiev.

Il bilancio dell'attacco? Il governatore di Dnipro, Serhii Lysak, ha spiegato che sono scoppiati alcuni incendi in città e che sono state danneggiate un paio di imprese e un centro di riabilitazione per persone con disabilità. Due persone sarebbero rimaste ferite.

Cosa sappiamo dell'Icbm usato da Mosca

Per quanto riguarda il missile balistico intercontinentale lanciato dalla Russia, le notizie sono ancora frammentate. Gli Icbm sono progettati per trasportare testate nucleari attraverso i continenti, al contrario dei cosiddetti missili a corto e medio raggio. Tuttavia, possono anche essere equipaggiati con testate convenzionali, il che li rende armi versatili in operazioni militari strategiche e tattiche. La loro gittata, di migliaia di chilometri, è di gran lunga superiore a quella di missili come gli Atacms e gli Storm Shadow, che possono invece percorrere 250-300 chilometri.

La recente escalation potrebbe inaugurare una nuova fase del conflitto. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha intanto accusato Washington di voler fare in modo " che le operazioni militari continuino non solo quest'anno, ma anche il prossimo ", e il Pentagono di " essersi affrettato a cercare di trasferire ciò che rimane degli aiuti militari al regime di Kiev prima dell'insediamento del presidente " Trump.

questi fatti confermano ancora una volta la rilevanza dell'operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l'Ucraina ed eliminare le minacce che provengono dal suo territorio

Il volume di questi aiuti aumenta ogni giorno, ha proseguito sostenendo poi che "".