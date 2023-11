“Saremo tutti ebrei”. L’imam in piazza a Parigi contro l’antisemitismo

Le proteste dei musulmani contro Israele e in favore della Palestina nelle piazze occidentali sono indubbiamente partecipate ma sono anche un campanello d'allarme. L'antisemitismo che in fin troppe occasioni emerge da quelle manifestazioni è evidente, preoccupante, e rischia di riportare l'Europa indietro di decenni, se non di secoli. Contro questa deriva integralista, che non giova nemmeno al movimento islamico moderato, si è schierato Hassen Chalghoumi, imam di Drancy e presidente della conferenza degli imam di Francia. Ha annunciato che domenica 12 novembre parteciperà alla marcia per la Repubblica e contro l'antisemitismo che si terrà a Parigi.

Gérard Larcher e Yaël Braun-Pivet, presidente del Senato e presidente dell'Assemblea nazionale, hanno organizzato un raduno tra il Palais-Bourbon e il Palais du Luxembourg nel centro della capitale francese. La Francia è uno dei Paesi in cui l'aumento dei casi di antisemitismo preoccupa maggiormente ed è per questo motivo che le istituzioni vogliono scendere in piazza, per fermare un fenomeno contro il quale ancora si può combattere ma che si rischia di non riuscire più a gestire se non si pone un freno. L'appello alla piazza per domenica è per " tutti coloro che si riconoscono nei valori della nostra Repubblica ". A questo appello, tramite Francetvinfo ha risposto anche Chalghoumi: " Domenica saremo tutti ebrei. Saremo al fianco dei nostri compatrioti ebrei per mostrare fratellanza e unità tra noi nella lotta contro il razzismo ".