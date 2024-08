"Se attacca se ne assumerà la responsabilità". Nasce l'"alleanza" anti Iran

Ascolta ora 00:00 00:00

Francia, Germania e Regno Unito a gamba tesa sull'attacco eventuale dell'Iran ai danni di Israele, come ritorsione per l'uccisione di Isamil Haniyeh. In una dichiarazione congiunta a firma di Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Keir Starmer, si legge: "Siamo profondamente preoccupati per l'acuirsi delle tensioni nella regione mediorientale e uniti nel nostro impegno per la de-escalation e la stabilità regionale. In questo contesto, e in particolare, chiediamo all'Iran e ai suoi alleati di astenersi da attacchi che potrebbero far salire ulteriormente le tensioni regionali e compromettere l'opportunità di concordare un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi".

Avvertono i tre leader, dunque, che qualora accada il peggio, Teheran si assumerà la responsabilità di azioni che mettono a repentaglio questa opportunità di pace e stabilità, poiché nessun Paese o nazione ha da guadagnare da un'ulteriore escalation in Medio Oriente. Macron, Scholz e Starmer riaffermano il loro sostegno nei confronti degli ultimi sforzi profusi da Stati Uniti, Egitto e Qatar per arrivare un accordo che porti a una sospensione dei combattimenti e al rilascio degli ostaggi. "I combattimenti devono finire ora e tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas devono essere rilasciati. La popolazione di Gaza ha bisogno di una consegna e distribuzione urgente e senza restrizioni di aiuti".

"Noi, leader di Francia, Germania e Regno Unito - è l'incipit della dichiarazione - accogliamo con favore l'instancabile lavoro dei nostri partner in Qatar, Egitto e Stati Uniti per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco". Approviamo la dichiarazione congiunta di Sua Altezza lo Sceicco Tamim bin Hamad al Thani, del Presidente al-Sisi e del Presidente Biden che chiede l'immediata ripresa dei negoziati. Concordiamo sul fatto che non ci possono essere ulteriori ritardi. Abbiamo lavorato con tutte le parti per evitare un'escalation e non risparmieremo - assicurano - alcuno sforzo per ridurre le tensioni e trovare un percorso verso la stabilità.