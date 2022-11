Pioggia di fuoco sulle città ucraine. E Mosca prosegue la ritirata a Est

Importanti bombardamenti sono stati segnalati, a partire dalle 14:00 ora italiana, in molte città dell'Ucraina. La più bersagliata in questo momento sembra essere Kiev. Nella capitale, ha raccontato sui social un corrispondente del Financial Times, sono state udite almeno tre forti esplosioni in pieno centro.

Sono stati attivati i sistemi antiaerei in diverse regioni del Paese, comprese anche alcune delle aree occidentali. Il tutto proprio nel giorno in cui a Bali è in corso il G20 e in cui il presidente Volodymyr Zelensky ha presentato un proprio piano di pace.

Raid su Kiev

In Ucraina erano passate da poco le 15:00 quando i cittadini di Kiev hanno sentito riecheggiare il suono delle sirene di allerta. Nel giro di qualche minuto, la città è stata scossa anche da forti esplosioni. La mente è corsa subito al 10 ottobre, giorno in cui la capitale ha subito i più importanti bombardamenti dall'inizio della guerra. Forse questa volta l'entità dei raid dovrebbe essere minore, ma nei media ucraini si parla comunque di deflagrazioni in grado di coinvolgere anche edifici residenziali.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 15, 2022

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di almeno tre condomini centrati dai missili. Inizialmente si era parlato di due edifici colpiti, ma è stato lo stesso primo cittadino intorno alle 16:00 ad avvisare di un terzo obiettivo civile coinvolto nel bombardamento. Il distretto interessato in tutti e tre i casi è stato quello di Pechersk, nel cuore della capitale ucraina. Si tratta dell'area dove sorge anche il quartiere governativo, sfiorato quindi dai raid russi delle ultime ore.

Al momento non è stato stilato un bilancio di vittime o feriti. I soccorritori sono a lavoro e non è cessato ancora l'allarme aereo, per cui è prematuro parlare di un eventuale coinvolgimento della popolazione civile. In totale, ha fatto sapere alla Bbc il consigliere del ministro della Difesa, Yuriy Sak, sono stati almeno 70 i missili caduti tra Kiev e le altre regioni colpite. Alcuni ordigni sono stati raggiunti e neutralizzati dalla contraerea.

Allarme in quasi tutta l'Ucraina, blackout a Leopoli

A guardare la mappa diffusa dal centro per le emergenze nazionale, le regioni evidenziate in rosso sono tutte quelle a ovest del Dnepr. Segno quindi di come Mosca stia colpendo obiettivi non prossimi ai principali fronti di guerra.

BREAKING. Kyiv Mayor, Vitali Klitschko: “Attack on the capital. According to preliminary information, two residential buildings were hit in the Pechersk district.” Read more here: https://t.co/7LicNOOrNP — KyivPost (@KyivPost) November 15, 2022

Le difese aeree sono state attivate a Zhytomyr, Vinnytsia, Rivne, Leopoli. Anche qui sono state avvertite forti esplosioni. Da Leopoli sono arrivate anche notizie di un blackout in città a seguito dei bombardamenti.

È probabile, come accaduto nelle ultime settimane, che gli ordigni abbiano colpito centrali e sottostazioni elettriche. Una circostanza molto temuta da Kiev, visto che il governo a causa dei precedenti raid ha già dovuto provvedere a un programma di razionamento dell'energia elettrica e per diverse ore le principali città ucraine restano al buio.

Un attacco nel giorno del G20

Difficile dire se l'ultimo bombardamento è in qualche modo collegato al fatto che proprio in queste ore è in corso a Bali la riunione del G20. Un incontro in cui è presente il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e a cui ha partecipato, in videocollegamento da Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Quest'ultimo ai leader del G20 ha presentato un proprio piano di dieci punti per giungere a un negoziato. Un documento giudicato irrealizzabile e irricevibile sia dallo stesso Lavrov che dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. L'irritazione di Mosca è stata ben evidente nelle parole del ministro degli Esteri russo, il quale ha parlato di “retorica russofoba” da parte di Zelensky.

Kiev: "A Kherson russi si ritirano verso est"

Intanto mentre nella capitale e nelle principali città dell'ovest del Paese si fanno i conti con i nuovi bombardamenti, importanti novità sono arrivate dalla regione di Kherson. Qui nei giorni scorsi gli ucraini hanno ripreso in mano il capoluogo e adesso, come riportato da Ukrainska Pravda, i russi starebbero perdendo ulteriormente terreno.