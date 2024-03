"Si è schierata con i nostri nemici". La minaccia degli Houthi all'Italia

Per gli Houthi, il nostro Paese ha commesso l’imperdonabile errore di schierarsi con lo Stato ebraico e gli alleati anglo-americani. “ L’abbattimento di nostri droni da parte della marina militare italiana costituisce una nuova conferma che l'Italia si è voluta schierare a fianco dei nostri nemici e a difesa di Israele ”, ha dichiarato all’Ansa Abdennaser Mahamed, funzionario del dipartimento dei media della presidenza della Repubblica yemenita gestita dai ribelli. L’uomo ha tuttavia precisato che " l'Italia per il momento non è un nostro obiettivo diretto ".

La probabilità che le nostre navi finiscano nel mirino dei miliziani filo-iraniani, però, non è da escludere. “ Vedremo gli sviluppi e poi decideremo ”, ha affermato nei giorni scorsi in un’intervista all’Adnkronos il vicecapo dell’Autorità per i media degli Houthi Nasr al-Din Amer, rispondendo ad una domanda sul fatto che il comando della missione europea Aspides comporti pericoli maggiori per i vascelli battenti il tricolore. Il “volto mediatico” dei ribelli ha inoltre definito “inaccettabile” l’abbattimento di un drone da parte del cacciatorpediniere Caio Duilio, avvenuto il 2 marzo. “ Non abbiamo deciso di prendere di mira le navi dell'Italia, ma il fatto che abbia fermato la nostra operazione è inaccettabile ”, ha sostenuto Amer, secondo cui “ mettersi a protezione delle navi israeliane e americane ” espone il nostro Paese a rischi e, in particolare, “ minaccia la sicurezza delle sue navi in ​​futuro ”. Una visione, questa, che sarà ulteriormente esacerbata dalla distruzione di altri due velivoli senza pilota, sempre ad opera della Duilio, nella mattinata del 12 marzo.