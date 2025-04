Schierati soldati in moto: la nuova tattica russa contro i droni di Kiev

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli anni di guerra in Ucraina hanno dimostrato l’importanza e la letale efficacia dei droni sul campo di battaglia. Entrambe le parti ne fanno un uso esteso, tentando ogni volta di ideare delle contromisure per renderne l’utilizzo più difficile per l’avversario. L’ultima novità arriva dal lato russo del fronte.

Secondo un rapporto dell’Institute for the study of war, il ministero della Difesa di Mosca si starebbe preparando a integrare sistematicamente l’utilizzo di motociclette durante le operazioni in estate e autunno, per compensare l’efficacia dei velivoli senza pilota di Kiev.

L’ipotesi dell’Isw è sostenuta da un video pubblicato dal dicastero del Cremlino, in cui si vedono le esercitazioni del 299esimo reggimento di paracadutisti che si esercitano in tattiche offensive e difensive a bordo di moto, muovendosi in gruppi di due o tre uomini. “Il filmato indica che l'esercito russo sta probabilmente sviluppando una dottrina tattica per l'uso sistematico offensivo delle motociclette e potrebbe prepararsi a distribuire un numero maggiore di motociclette al personale russo in Ucraina”, ha spiegato il think tank.

Un’ulteriore conferma è arrivata dal tenente colonnello Pavlo Shamshyn, portavoce delle forze di Kiev schierate nella regione di Kharkiv. Stando a quanto riferito dall’ufficiale, l’intelligence ucraina ha raccolto prove sul fatto che le forze russe stanno implementando sempre di più l’addestramento in tattiche che fanno utilizzo di motociclette. Shamshyn ha commentato che questi veicoli permetterebbero alle truppe nemiche di aumentare la loro velocità e manovrabilità sul campo, entrambi fattori essenziali per eludere gli attacchi con droni. Lo svantaggio, però, sarebbe il forte rumore del motore della moto, che impedirebbe al guidatore di sentire un eventuale velivolo senza pilota in avvicinamento.

In aggiunta, l’Isw ha osservato una tendenza crescente da parte dell’armata di Putin di “condurre assalti motorizzati meccanizzati e combinati e a trasportare fanteria con motociclette e veicoli civili lungo tutta la linea del fronte”, mentre il comando russo “continua ad adattare le sue tattiche per contrastare gli attacchi dei droni ucraini e probabilmente per mitigare i vincoli di equipaggiamento dell'esercito russo derivanti dalle elevate perdite di veicoli ” subite nelle offensive del 2024. L’ultimo esempio di questa tendenza è il recente attacco vicino a Bahatyr, durante il quale i soldati del Cremlino hanno utilizzato esclusivamente moto e veicoli civili.