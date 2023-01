Soldati ucraini negli Usa: inizia l'addestramento per i missili Patriot

La prossima settimana i soldati ucraini inizieranno l’addestramento sui Patriot negli Stati Uniti. Non sappiamo quanto tempo servirà a Washington per preparare i militari di Kiev all’utilizzo del sistema di difesa anti aerea. Affinché tutto sia pronto potrebbero trascorrere diversi mesi, anche se al momento non sono filtrati ulteriori dettagli in merito.

Soldati ucraini negli Usa

Secondo quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi alla Cnn, il training dei soldati ucraini si svolgerà a Fort Sill, in Oklahoma, dove le forze americane normalmente svolgono i loro programmi di addestramento sul sistema di difesa anti aerea. Ricordiamo che Fort Sill è uno dei quattro luoghi di addestramento di base dell'esercito Usa e che il sito ospita la scuola di artiglieria da campo del servizio, che addestra i membri del servizio da più di un secolo.

La preparazione degli ucraini sui Patriot durerà " diversi mesi ", ha affermato, anzi confermato, Laura Cooper, sottosegretaria alla Difesa Usa con delega a Russia e Ucraina. " Non sono in grado di dare un periodo di tempo specifico per il completamento della formazione ", ha aggiunto Cooper.

Nei giorni scorsi l'addetto stampa del Pentagono, il generale Pat Ryder, aveva dichiarato che gli Stati Uniti stavano esaminando una varietà di opzioni su dove condurre l'addestramento missilistico Patriot " per includere un potenziale addestramento qui negli Stati Uniti, all'estero o una combinazione di entrambi ". A quanto pare, dunque, una parte dell’addestramento si svolgerà sul territorio americano. Resta da capire se, parallelamente, si terranno altri addestramenti all’estero.

Il ruolo dei Patriot

Joe Biden ha annunciato l'invio dei sistemi di difesa all’Ucraina in occasione della visita a Washington del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo scorso 21 dicembre. La Germania ha recentemente fatto sapere di star inviando all'Ucraina un secondo sistema missilistico Patriot dal proprio inventario.

A questo proposito, il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, ha accolto con favore la decisione della Germania di inviare il sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. Tale scelta del governo tedesco " è in linea con i suggerimenti della Polonia formulati lo scorso novembre ", ha ricordato Rau. Nel difendersi dall'aggressione russa, l'Ucraina " ha bisogno del nostro sostegno ", ha aggiunto il ministro polacco.

Addestramento necessario