Strage al mercato di Donetsk: 25 morti. La Russia accusa Kiev: "Attacco terroristico"

Mentre al fronte permane lo stallo e gli ucraini sono impegnati a contenere limitate azioni offensive russe, i civili continuano a pagare il prezzo della guerra. È di almeno 25 morti e 20 feriti il bilancio del bombardamento del mercato di Donetsk, capoluogo dell’omonimo oblast’ controllata dai filo-russi. Il governatore regionale Denis Pushilin ha accusato l’esercito di Kiev della strage, affermando che l’area è stata colpita da proiettili di artiglieria calibro 155 e 152 millimetri. Il ministero degli Esteri di Mosca ha parlato di “ un barbaro attacco terroristico effettuato con le armi fornite dall’Occidente ” e ha affermato che “ la Russia condanna categoricamente questo vile attacco contro la popolazione civile ”.

Pushilin ha dichiarato anche che i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto e che gli specialisti della scientifica stanno cercando di raccogliere i frammenti delle munizioni utilizzate nel raid. Secondo Alexei Kulemzin, il sindaco installato dal Cremlino, le forze ucraine hanno bombardato un’area molto frequentata, dove si trovano diversi negozi. Testimonianze fotografiche e video raccolti da Reuters mostrano persone in lacrime, alcune delle quali hanno detto di aver perso i loro parenti, e corpi stesi sulla neve intrisa di sangue. “ Ho visto del fumo, la gente urlava, una donna piangeva ”, ha raccontato una donna di nome Tatiana, aggiungendo di aver sentito un proiettile in arrivo e di essersi nascosta sotto la sua bancarella. “ Dove sono gli obiettivi militari qui? È solo un mercato. È stato uno degli attacchi più forti degli ultimi tempi ”, ha detto un altro residente. Le autorità di Kiev non hanno rilasciato alcun commento e Associated Press ha sottolineato che le affermazioni degli ufficiali filo-russi non posso essere verificate in modo indipendente.

La Russia ha già espresso in passato il proprio sdegno quando attacchi ucraini hanno provocato vittime tra i civili nei territori allineati con Mosca, ma le sue campagne aeree e missilistiche nel corso degli ultimi due anni hanno fatto migliaia di morti nel Paese invaso. Il Donetsk è una delle quattro regioni che il Cremlino ha unilateralmente dichiarato di aver annesso nel 2022, nonostante non l’abbia occupato completamente. La mossa è stata dichiarata illegale dalla maggior parte dei Paesi membri delle Nazioni Unite. L’oblast’ non è più sotto il controllo di Kiev dal 2014, da quanto i movimenti separatisti filo-russi ne hanno dichiarato la secessione dallo Stato ucraino dando inizio alla guerra del Donbass, poi confluita nel più ampio quadro dell’invasione ordinata da Vladimir Putin.