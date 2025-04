Ucraina, attacco russo a Sumy: decine di vittime. Zelensky: "Solo un bastardo può fare tanto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Un massiccio attacco missilistico balistico lanciato dalla Russia ha provocato "decine di civili uccisi e feriti" nella città ucraina di Sumy. A denunciarlo è il presidente Volodymyr Zelensky tramite un messaggio diffuso su Telegram. La maggioranza delle vittime del raid russo si trovavano a bordo di un autobus che è stato colpito. Lo ha reso noto il governatore della regione di Sumy, Volodymyr Artjuch, mentre il capo dell'ufficio presidenziale, Andrij Yermak, ha precisato che si trattava di una bomba a grappolo. Il primo ministro ucraino, Denis Shmihal, ha riferito che nel "cinico e violento attacco" a Sumy sono stati "distrutti" "edifici e residenze dell'Università statale". Secondo il bilancio fornito dai servizi di emergenza, nel raid sono state uccise 31 persone e 84 sono state ferite.

Il leader ucraino ha evidenziato come l’offensiva abbia colpito "una comune arteria urbana", proprio nella giornata della Domenica delle Palme, quando "le persone si recano in chiesa". Un gesto che Kiev definisce barbaro, in un giorno simbolo di pace e raccoglimento. "Un terribile attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada... E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme. Secondo i dati preliminari, decine di civili sono rimasti uccisi e feriti. Solo un bastardo potrebbe comportarsi così", scrive su Telegram il presidente ucraino.

Secondo quanto riportato dai servizi d'emergenza ucraini, il bilancio delle vittime accertate è di 31 morti e almeno 83 feriti. Tra i feriti vi sono sette bambini, rende noto il ministero dell'Interno precisando che le operazioni di soccorso e ricerca tra le macerie sono ancora in corso. L'Aeronautica Militare ucraina ha lanciato l'allarme per una minaccia di missili balistici nell'Oblast' di Sumy alle 10:17. Alle 10:52, numerosi canali hanno annunciato che la città era stata colpita da "molti morti" a seguito di un attacco missilistico. "I missili nemici hanno colpito una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada... E questo nel giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme", ​​ha scritto il presidente ucraino su Telegram.

Sui social media circolano video che mostrano le conseguenze dell'attacco nel centro città. Si vedono corpi sparsi per le strade e diversi veicoli, tra cui un autobus, hanno subito gravi danni a causa dell'attacco, con un'auto avvolta dalle fiamme. "Il mondo deve rispondere con fermezza: gli Stati Uniti, l'Europa, chiunque nel mondo voglia che questa guerra e queste uccisioni finiscano. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrorismo e sta trascinando questa guerra", scrive Zelensnky su X dopo il raid missilistico russo su Sumy.

"Senza pressione sulla Russia la pace è impossibile - prosegue il presidente ucraino - i colloqui non hanno mai fermato i missili balistici e le bombe. Quello che è necessario è un atteggiamento duro verso la Russia, quello che merita un terrorista. Ringrazio - conclude Zelensky - chiunque si schiera con l'Ucraina e ci aiuta a difendere la vita".