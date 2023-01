La strana solitudine di Vladimir Putin nella messa di Natale

Vladimir Putin da quando è al potere si è sempre fatto inquadrare e riprendere durante le celebrazioni natalizie. Spesso la scelta della Chiesa in cui seguire la messa di Natale, festa che nel mondo ortodosso ricade il 7 gennaio, non è stata casuale. Come quando nel 2014 ad esempio il presidente russo ha seguito la messa a Sochi, località in cui da lì a breve si sarebbero giocate le olimpiadi invernali.

Quest'anno, nel piano della guerra in Ucraina, Putin ha scelto di rimanere all'interno del Cremlino. Rossija24 prima e le agenzie di stampo subito dopo, hanno ritratto infatti il capo dello Stato russo all'interno della Cattedrale dell'Annunciazione. Una Chiesa situata all'interno delle mura che circondano il Cremlino. E, fatto ancora più raro, Putin si è fatto ritrarre da solo.

Putin senza accompagnatori

Così come fatto notare da diversi osservatori, soltanto nei primi due o tre anni di presidenza Vladimir Putin era da solo alle celebrazioni del Natale. Poi negli anni è sempre stato o con membri della famiglia oppure del governo. E sempre all'interno di Chiese gremite di fedeli.

Questa volta invece il presidente russo era in compagnia soltanto di tre preti. E l'immagine rilanciata da Mosca non sta mancando di creare delle suggestioni. Putin è arrivato all'interno della Chiesa con un maglione a girocollo bianco e un cappotto scuro. Non ci sono insegne presidenziali o altri simboli capaci di richiamare al suo incarico all'interno dell'amministrazione della federazione. Sembra quasi essersi vestito di fretta, sceso nella Chiesa più vicina ai suoi uffici. E magari, subito dopo, rientrare a lavoro. Il tutto senza farsi accompagnare.

Su Nexta, canale pro ucraino, molti suoi oppositori hanno sottolineato proprio quest'ultimo aspetto, parlando addirittura di un leader "uscito dal bunker". Nelle foto del Natale 2023, Putin è apparso da solo. Una solitudine carica di simboli. Soprattutto perché non nascosta, se è vero che per ogni celebrazione natalizia il Cremlino in passato ha sempre voluto lanciare diversi segnali politici.

Ci si chiede quindi il perché di questa solitudine. E le speculazioni non hanno tardato ad arrivare. C'è chi su Telegram ipotizza imminenti drastiche scelte nella catena di comando. Cioè una sorta di rimpasto all'interno del governo e nella scelta dei suoi fedelissimi. C'è chi invece prevede una nuova fase nella guerra in Ucraina. Ma è forse presto per azzardare ipotesi. L'unica cosa certa è che l'immagine di un Putin solitario a Natale è quasi inedita. Il fatto che sia arrivata nell'anno della guerra potrebbe non essere casuale.

La scelta di restare al Cremlino

C'è poi un altro importante elemento da sottolineare. Quello relativo alla scelta della sede. L'anno scorso Putin ha seguito il Natale direttamente dalla residenza di Novo Ogorovo, alle porte di Mosca. È qui che il presidente russo passa gran parte della giornata lavorativa. Già nel 2000 la sua presenza al Cremlino è stata meno costante per ragioni legate soprattutto alla logistica.

Ma lo scorso anno c'erano ancora il Covid come massima preoccupazione e forse è per questo che Putin aveva preferito rimanere a casa. Nei tre anni precedenti invece il Natale è stato seguito nelle Chiese della sua San Pietroburgo.

Quest'anno invece si è recato da solo nella Chiesa interna al Cremlino. Quasi a voler indicare la sua operatività anche nella notte più importante, a livello religioso, dell'anno. Vestito formale, senza nessuno attorno, con subito dopo la possibilità di risalire nei vicini uffici della presidenza russa. Un “uomo solo al potere” è l'immagine che più di ogni altra viene in mente guardando le ultime foto e osservando la scelta di restare nel perimetro governativo.